Ingolstadt zunächst drückend überlegen

Die Partie startete munter. Der FCI ging das Geschehen offensiv an und setzte die Gäste früh unter Druck Die setzten darauf, das Spielfeld schnell zu überbrücken. Ein Distanzschuss von Colak flatterte ordentlich und brachte Torwart Martin Hansen erstmals in Bedrängnis (3.), kurz danach sorgte auf der anderen Seite Sonny Kittel mit einem Abschluss erstmals für etwas Torgefahr (9.). Generell fehlte aber in den Zuspielen in der Anfangsphase meist noch die Genauigkeit.

Nach einer kritischen Szene, in der Darmstadts Felix Platte gegen Matthew Leckie einen Elfmeter haben wollte und ihn nicht bekam, wurden die Ingolstädter langsam spielbestimmender. Kittel hatte aber in aussichtsreicher Position technische Probleme (13.), Leckie setzte einen satten Schuss knapp am linken Pfosten vorbei (15.). Drei Minuten später hättte es definitiv 1:0 stehen müssen, doch Dario Lezcano schoss vor dem halbleeren Tor seinen Gegenspieler an. Kurz danach machte es Groß nach schöner Kombination über links aus kurzer Distanz dann besser (20.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

Vrancics Doppelpack schockt die Schanzer

Auch in der Zeit nach dem Tor spielte nur die Mannschaft von Maik Walpurgis, ließ aber weiterhin Gelegenheiten aus. Bei einem Torschussverhältnis von 12:1 für den FCI war es somit dann der Gast, der aus dem Nichts traf. Vrancic nutzte eine überlegte Brustablage von Felix Platte zu einem schönen Flachschuss ins linke Eck (34.). Damit nicht genug: Nach einer Berührung von Tisserand fiel Colak im Sechzehner, Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied auf Elfmeter für die Lilien. Vrancic blieb erneut ganz cool und verlud Hansen (40.) - 1:2. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt.

Sichtlich geschockt mussten sich die Schanzer erst einmal sammeln und hatten dann Sekunden vor dem Halbzeitpfiff doch noch die Riesenchance auf den Ausgleich. Darmstadts Abwehr war viel zu weit aufgerückt, Kittel bediente von rechts den heraneilenden Lezcano, doch der Stürmer scheiterte völlig unbedrängt an Lilien-Keeper Michael Esser (45.).

Ingolstadts Standards als Waffe

Direkt nach Wiederanpfiff hätte der FCI beinahe den nächsten Nackenschlag kassiert: Colak zog vom rechten Strafraumeck volley ab und Hansen musste all sein Können aufbieten, um das 1:3 zu verhindern (46.). Die Begegnung war in dieser Phase völlig ausgeglichen, Darmstadt hatte sich mit Mut und besserer Zweikampfführung in die Partie hineingearbeitet, der FCI hatte nun Probleme, sich Chancen wie noch im ersten Durchgang herauszuspielen. Die Elf von Torsten Frings machte es besser und hatte beispielsweise bei Hamit Altintops Freistoß in der 62. Minute erneut einen gefährlichen Abschluss zu verzeichnen, den wieder Hansen um den Pfosten drehte.

Es dauerte bis zur 64. Minute, ehe der FCI wieder eine Großchance produzierte: Erneut war es der Paraguayer Lezcano, der aus kurzer Distanz am inzwischen überragend haltenden Esser scheiterte. Aber das schien so etwas wie ein Weckruf zu sein - nur vier Minuten später traf Cohen aus dem Getümmel, weil Darmstadts Defensive nach einem Freistoß der Gastgeber nicht entscheidend klären konnte zum insgesamt bis dahin gerechtfertigten 2:2. Die Stärke der Schanzer bei ruhenden Bällen setzte sich direkt fort. Suttner schlenzte die Kugel vom rechten Strafraumeck formschön in die Mauerecke zum Führungstreffer (74.) - Darmstadt war konsterniert, der FCI in einem verrückten Spiel wieder obenauf.