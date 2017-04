Schmidt: "Wir sind in die Falle getappt"

Drei Siege jeweils gegen Konkurrenten im Abstiegskampf hatte FCI-Trainer Maik Walpurgis vor Beginn der Englischen Woche gefordert, um die Minimalchance auf den Liga-Verbleib aufrecht zu erhalten. "Das war natürlich unser Ziel, dass wir direkt mit einem Heimsieg starten. Jetzt geht es am Mittwoch weiter in Augsburg. Jeder Sieg gibt Hoffnung." Sein Mainzer Kollege Martin Schmidt sagte: "Der Gegner war sehr provozierend und auf Freistöße aus. Wir sind in die Falle getappt. Leider haben wir aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt."

FCI gleich am Drücker

Ingolstadt startete mutig und suchte gegen ängstliche, ja fast schon apathisch wirkende Mainzer seine Chance. Die Schanzer ließen im Mittelfeld wenig Platz und machten Druck, hinten hielt der starke Innenverteidiger Roger den Laden zusammen. Schon in der Anfangsphase hatten die Gäste einige brenzlige Situationen zu überstehen, ehe Bregerie traf. Nach Ecke von Markus Suttner stand der Franzose völlig frei am Fünfmeterraum und köpfte ein.

Mainz viel zu fehlerbehaftet

Die 05er hatten erhebliche Probleme im Aufbau, leisteten sich viele Fehler und blieben auch in den Zweikämpfen meist nur zweiter Sieger. Der FSV wirkte in allen Mannschaftsteilen stark verunsichert. Erst nach einer halben Stunde kamen die Rheinhessen etwas besser ins Spiel - aber nur, weil Ingolstadt einen Gang zurückschaltete und sich etwas zurückzog.

Eine nennenswerte Chance konnte Mainz vor der Pause dennoch nicht herausspielen. Lediglich bei einer verunglückten Freistoß-Flanke Öztunalis wurde es kurz einmal brenzlig für den FCI. Auf der anderen Seite landete ein Schuss von Dario Leczano nur am Außennetz (38.).

Glanztat von Hansen

FSV-Trainer Schmidt stellte nach dem Wechsel auf Dreierkette um und richtete sein Team offensiver aus. Das Spiel der Mainzer wurde nun etwas ansprechender. Zunächst scheiterte Öztunali am stark reagierenden Martin Hansen (47.), dann blockte Suttner einen Schuss des Mainzer Offensivspielers in höchster Not ab (55.). Der FCI ließ sich zurückdrängen, zeigte aber nach dem Ausgleich Moral und ging schließlich als verdienter Sieger vom Platz.

Ingolstadt spielt das nächste Abstiegsduell am Mittwoch (05.04.2017) beim FC Augsburg. Die Mainzer empfangen dann den wieder erstarkten Aufsteiger Leipzig.