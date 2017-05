Mit einem Traumtor aus knapp 16 Metern brachte der eingewechselte Sonny Kittel Ingolstadt in der 73. Minute in Führung. Die Hoffnung des Tabellenvorletzten auf einen Coup im Abstiegskampf währte jedoch nur fünf Minuten: Nach einer Ecke gelang Kai Havertz per Kopf der Ausgleich.

Leverkusen weder spielerisch noch kämpferisch überzeugend

Es war ein zäher Kampf, den sich beide Mannschaften im Ingolstädter Sportpark lieferten. Während die Hausherren mit ihren Mitteln eine ordentliche Leistung zeigten, blieb das große spielerische Potenzial der teuren Bayer-Elf einmal mehr verborgen.

Auch kämpferisch überzeugten die Rheinländer nicht. Dabei hatte Bayer-Coach Tayfun Korkut im Vergleich zum 1:4 gegen Schalke fünf Veränderungen in der Startelf vorgenommen und damit auch klargemacht, dass im Kampf um den Klassenerhalt nicht allein fußballerische Klasse zählt: Sowohl der technisch beschlagene Karim Bellarabi als auch Kevin Kampl saßen zunächst auf der Ersatzbank.

Nach holprigem Beginn auf beiden Seiten erarbeiteten sich die Gastgeber nach und nach erkennbare Vorteile. Ein Kopfball von Ingolstadts Mathew Leckie (3.) blieb dennoch für lange Zeit die beste Gelegenheit. Denn auch dem FCI gelang offensiv nicht übermäßig viel. Erst bei einem Kopfball von Marvin Matip (36.) musste Bayer-Keeper Bernd Leno sein Können aufbieten.

Havertz rettet Bayer

Kurz nach dem Wechsel ließ dann Stefan Kießling (52.) die bis dahin beste Chance für die Gäste liegen: Aus elf Metern traf er den Ball nicht richtig und verzog. Bayer erspielte sich in der Folge ein leichtes Übergewicht. Doch das Tor fiel auf der Gegenseite: Nach einer artistischen Ballannahme an der Strafraumgrenze traf Kittel sehenswert zur Führung.

Youngster Havertz brachte Leverkusen zurück ins Spiel - und dann hatte Kevin Volland sogar den Dreier für Bayer auf dem Fuß: Doch Markus Suttner klärte für seinen bereits geschlagenen Keeper Martin Hansen kurz vor der Linie.

Walpurgis verärgert - Korkut zufrieden

Bayer-Coach Korkut wertete die Punkteteilung dennoch als Erfolg. Die Mannschaft habe auf sehr gute Art und Weise auf den Rückstand reagiert, meinte Korkut: "Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind für den Abstiegskampf." In dem reicht Leverkusen möglicherweise ein Punkt aus den verbleibenden Partien zuhause gegen den Lokalrivalen 1. FC Köln und bei Hertha BSC.