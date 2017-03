Münchens Top-Stürmer Robert Lewandowski (38./55.) und Douglas Costa (41.) schossen den unterm Strich verdienten 3:0 (2:0)-Sieg der Bayern gegen Eintracht Frankfurt heraus. Allerdings hatte das Team von Carlo Ancelotti vor allem im ersten Durchgang mehr Probleme mit den Hessen, als ihm lieb war.

Hrogota vergibt Riesenchance

Die Frankfurter starteten mutig und mit hohem Pressing und hatten sogar die besseren Chancen. Bereits in der 2. Minute vergab Ante Rebic freistehend eine sehr gute Möglichkeit. Die frechen Hessen profitierten immer wieder von groben Fehlern der Münchner im Aufbauspiel, ließen aber beste Möglichkeiten ungenutzt. In der 19. Minute hatte Benjamin Hrgota Bayern-Keeper Manuel Neuer bereits ausgespielt, Mats Hummels grätschte dem zögerlichen Eintracht-Angreifer jedoch in höchster Not noch den Ball vom Fuß.

Spielverlauf auf den Kopf gestellt

Auch danach gerieten die Bayern gegen die aggressiven Gäste immer wieder arg in Bedrängnis. Doch mit ihrer ersten wirklich guten Torgelegenheit gingen die eiskalten Münchner in Führung. Nach Vorarbeit von Thomas Müller musste Lewandowski den Ball nur noch über die Linie drücken. Fast im Gegenzug vergab erneut Hrgota fahrlässig den Ausgleich. Wie es geht, zeigte kurz darauf Costa. Diesmal war David Alaba der Vorbereiter. Die beiden Tore stellten den Spielverlauf auf den Kopf.

Boateng und Fabián feiern Comeback

In der zweiten Halbzeit feierte Jerome Boateng nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback bei den Münchnern wie auf Frankfurter Seite Marco Fabián. Die Frankfurter Mannschaft inszenierte derweil weiterhin ein Schauspiel mit dem Titel "Chancentod". Kurz nach dem Wechsel hatte aber zunächst Müller das 3:0 auf dem Fuß, Makoto Hasebe kratze den Ball von der Linie. Frankfurts Rebic hatte Pech, als er nur die Latte traf (51.) traf. Lewandowski machte schließlich nach Flanke von Arjen Robben alles klar.