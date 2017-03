Der FC Augsburg muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga weiter zittern. Das Team von Manuel Baum kam zuhause gegen den SC Freiburg nach einer schwachen Vorstellung nicht über ein mageres 1:1 (1:1) hinaus und versäumte es, sich zum Relegationsplatz etwas Luft zu verschaffen. Freiburg bleibt dagegen in Reichweite zu den Europacup-Plätzen. Für Augsburg war Konstantinos Stafylidis erfolgreich (38.) ehe zuvor Florian Niederlechner per Strafstoß zur Freiburger Führung getroffen hatte (30.).

Keine Dreifachbestrafung für Hitz

FCA-Coach Baum nahm nach dem 0:3 auf Schalke fünf Veränderungen in der Startelf vor - zu einer Steigerung führte das nicht. Die Heimelf hatte wie so oft erhebliche Probleme, das Spiel zu gestalten. Die dicht gestaffelte Freiburger Defensive, die sich bei Augsburger Angriffsversuchen schnell in eine Fünferkette verwandelte, hatte so meist wenig Mühe, den einfallslosen FCA aus der Gefahrenzone zu halten. Meist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Die Fans sahen lange Zeit viele aggressiv geführte Zweikämpfe, viele Fehlpässe, aber wenig Ansehnliches - zumal auch der SC wenig Anstalten machte, konsequent nach vorne zu spielen.

Es dauerte also lange, bis das Spiel Fahrt aufnahm. Die Spielkultur kam dabei zu kurz. Viele Fouls, Unterbrechungen und ungenaue Pässe schadeten dem Spielfluss. Erst in der 26. Minute gab es den ersten Torschuss - doch der hatte es gleich in sich: Jeffrey Gouweleeuw traf von der Strafraumgrenze nur die Latte. Kurz darauf verfehlte Dong-Won Ji nur knapp das Ziel. Wesentlich effektiver war der Sportclub. Gleich der erste gefährliche Angriff führte zum Tor. FCA-Torwart Marwin Hitz hatte Maximilian Philipp nach einem klasse Pass vin Mike Frantz von den Beinen geholt und dabei Glück, dass ihm Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) nicht die Rote Karte zeigte.

Stafylidis aktivster Augsburger

Stafylidis glich in einer spielerisch wenig anspruchsvollen, dafür oft aber hektischen Partie aus mit einem Kopfball nach einer sehenswerten Flanke von Georg Teigl aus. (38.). Erst danach wurde die Partie offener, wenn auch nicht besser. Der FCA vergab durch Georg Teigl (31.) die Chance zum Ausgleich, auf der anderen Seite scheiterte Niederlechner an Hitz (38.).

Beim Ausgleich im Gegenzug ließ Lukas Kübler Stafylidis noch alleine. Martin Hinteregger konnte bei seinem Alleingang auf das Tor Freiburgs Keeper Alexander Schwolow dagegen nicht überwinden (45.) - vorausgegangen war ein schwerer Patzer von Julian Schuster. Auch nach dem Wechsel änderte sich meist wenig. Augsburg wollte nach dem Seitenwechsel mehr. Es fehlte aber bei allem Einsatz ein überzeugender Offensivplan. Freiburg setzte Nadelstiche, Maximilian Philipp prüfte Hitz mit einem Flachschuss (61.). Die beste Chance vergab Moritz Leitner für den FCA freistehend per Kopf (80.).

Augsburg zitter, Freiburg träumt

Damit muss Augsburg weiter extrem um den Klassenerhalt zittern. Nächste Woche Samstag (15:30 Uhr) wartet dabei ein dicker Brocken auf die Schwaben, wenn sie im bayrischen Duell auf den Rekordmeister aus München treffen. Freiburg ist dagegen weiter voll im Rennen um einen Platz für das internationale Geschäft und bekommt es zur selben Zeit wie Augsburg gegen die Bayern mit den derzeit formstarken Bremern zu tun.