Die Schwaben setzten sich am Dienstagabend dank eines Tores von Michael Gregoritsch schon in der 4. Minute mit 1:0 (1:0) durch und festigten damit sensationell ihren Platz in der Spitzengruppe. Die Gastgeber verdienten sich den Sieg gegen den Champions-League-Teilnehmer vor 26 113 Zuschauern durch eine beherzte Defensive und feierten erstmals unter Trainer Manuel Baum drei Siege in Serie. RB blieb trotz individueller Klasse ideenlos und kassierte die zweite Niederlage.

Extreme Leipziger Rotation

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl hatte für die Partie in der englischen Bundesliga-Woche Veränderungen in der Startelf angekündigt und sich für eine extreme Rotation entschieden: Nicht weniger als neun Spieler holte der Österreicher neu in die Anfangsformation - einzig Mittelfeldspieler Kevin Kampl und Nationalstürmer Timo Werner waren zuletzt beim 2:2 gegen Mönchengladbach schon von Beginn an dabei. "In unserer Situation ist das alternativlos", sagte Hasenhüttl nach der Niederlage.

Neben den Verteidigern Marvin Compper und Benno Schmitz gab auch Torhüter Yvon Mvogo sein Saisondebüt und musste früh den Ball aus dem Netz holen: Nach einem Konter über Caiuby legte Alfred Finnbogason im Strafraum zurück zum herangesprinteten Gregoritsch, der aus kurzer Distanz vollendete. Der ehemalige HSV-Profi war neben Jan Moravek und Caiuby neu in die Startelf gekommen - FCA-Trainer Baum hatte im Vergleich zum 2:1 bei Eintracht Frankfurt damit sein offensives Mittelfeld komplett ausgetauscht.

Keita fehlt an allen Ecken

Die Leipziger setzten auf ihre technische Überlegenheit und suchten mit kurzen Pässen den Weg vor das Tor von Marwin Hitz. Das Fehlen von Naby Keita, ohne den die Hasenhüttl-Truppe noch kein Spiel gewinnen konnte, machte sich aber bemerkbar. Der 22-Jährige ist nach seiner Roten Karte aus dem Gladbach-Spiel für drei Partien gesperrt. Gegen dicht gestaffelte Gastgeber war für Leipzig kaum ein Durchkommen, Augsburg stand oft mit acht bis neun Mann diszipliniert am eigenen Strafraum. "Meine Mannschaft hat das heute sehr gut gemacht und sich den Sieg mit enormem Einsatz verdient", lobte Baum seine Mannschaft.

FCA hält hinten dicht

Nach der Pause stand Augsburg vor einem erneuten Blitzstart und dem 2:0, als der Ball beim schnellen Gegenstoß über Caiuby bei Philipp Max landete, der aus kurzer Distanz aber an Mvogo scheiterte (50.). "Wir hatten sicher die Möglichkeit, den Sack eher zuzumachen. Das haben wir verpasst. So mussten wir bis zum Ende kämpfen", sagte Augsburgs Trainer.

RB ohne Durchschlagskraft

Insgesamt ähnelte das Bild in der zweiten Hälfte aber jenem der ersten 45 Minuten: Die Leipziger, bei denen Emil Forsberg nach einer Stunde für Yussuf Poulsen kam, blieben in ihren Bemühungen immer wieder an einem Augsburger hängen. "Wir haben viel versucht, aber zu wenig klare Chancen herausgespielt", analysierte Leipzigs Kapitän Willi Orban treffend.

Für seine Mannschaft geht es am 6. Spieltag mit dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Eintracht aus Frankfurt weiter. Zur gleichen Zeit spielt Augsburg bei Aufsteiger Stuttgart um drei Punkte.