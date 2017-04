Mit einer lange Zeit vor allem kämpferisch starken Vorstellung gewannen die Schwaben gegen defensiv häufig unerklärlich fahrige Rheinländer am Samstag (15.04.17) mit 2:1 (2:0). Damit beendete der FCA , trotz am Ende doppelter Unterzahl, eine Serie von zuletzt sechs Spielen ohne Sieg.

Zwei Verteidiger treffen für Augsburg

Der Österreicher Martin Hinteregger (5.) mit einem wuchtigen Kopfball und der niederländische Kapitän Paul Verhaegh (23.) mit einem Foulelfmeter sorgten für einen zunächst beruhigenden Vorsprung der Gastgeber.

Nachdem Augsburgs Philipp Max (65.) aber einen Schuss von Frederik Sörensen ins eigene Tor abgefälscht hatte, wurde es wieder spannend, zumal die Platzherren durch Platzverweise gegen Ja-Cheol Koo (89./wiederholtes Foulspiel) und Alfred Finnbogason (90.+2/Tätlichkeit) dezimiert wurden. In der hektischen Schlussphase wurde auch Augsburgs Trainer Baum auf die Tribüne verwiesen.

Baum: "Ich bin heilfroh über die drei Punkte"

Auch für FCA -Trainer Manuel Baum, dem Manager Stefan Reuter unter der Woche eine Jobgarantie ausgesprochen hatte, war der wichtige Erfolg eine Erleichterung. "Ich bin heilfroh über die drei Punkte, es war sehr emotional", sagte Baum nach der Partie: "Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft. Wir haben in der ersten Halbzeit ganz gut gespielt und verdient geführt." Dennoch hat sich Augsburg mit nunmehr 32 Punkten längst nicht aller Sorgen entledig.