Die Augsburger verpassten dem auswärts zweitstärksten Team der Liga eine ordentliche Abreibung, und das sogar ohne den verletzten Torjäger Alfred Finnbogason. Der FCA schlug Eintracht Frankfurt auch in der Höhe verdient 3:0 (1:0) und hat nur noch zwei Punkte Abstand zum Europa-League-Relegationsplatz. Für die Hessen war es die erste Pleite in der Fremde seit September.

Kovac: "Gegner hat uns Schneid abgekauft"

Ja-Cheol Koo (19. Minute), Michael Gregoritsch (76.) und Marco Richter (89.) erzielten am Sonntag (04.02.2018) die Treffer für die Augsburger, die sich von dem Theater um den suspendierten Verteidiger Daniel Opare nicht irritieren ließen. "Der Gegner hat uns in puncto Kampfgeist den Schneid abgekauft. Das ist uns in dieser Saison zum ersten Mal passiert ", resümierte Eintrachts Trainer Niko Kovac. Kollege Manuel Baum sagte: "Das Ergebnis und der Sieg sind absolut verdient."

Augsburg in jeder Hinsicht besser

Ob Einsatz, Präsenz, Passsicherheit, Tempo oder Chancen: Die Augsburger waren der seltsam leblos wirkenden Eintracht von Beginn an in allen Belangen überlegen. Bis auf einen Kopfball an den Außenpfosten durch Luka Jovic zeigte die Eintracht im ersten Durchgang offensiv so gut wie nichts.

Augsburg dagegen kombinierte und sich immer wieder schnell vors Frankfurter Tor und hatte etliche Möglichkeiten. Eine davon nutzte der starke Koo (20.) zur Führung.