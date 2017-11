Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich kam nicht über ein leistungsgerechtes 1:1 (0:0) hinaus, blieb damit aber im siebten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen. Mit jeweils 16 Zählern sind die beiden Mannschaften weiter punktgleich in der Tabelle. Kevin Volland (47. Minute) brachte die Leverkusener kurz nach der Pause in Führung. Kevin Danso (49.) stellte mit seinem ersten Bundesligator den Endstand her.

FCA -Trainer Baum mit Punkt zufrieden

Damit konnten die Augsburger trotz eines enormen Aufwands auch im 13. Anlauf nicht gegen die Werkself gewinnen. " Es ist auch wichtig, dass man im Fußball mal mit etwas zufrieden ist. Und ich bin das heute mit dem Punkt ", sagte Augsburgs Trainer Manuel Baum. Zumal die Gäste aus Leverkusen besser ins Spiel gekommen waren.

Bayer war in der Anfangsphase vor allem mit Standards von Julian Brandt gefährlich. Jonathan Tah (19.) fehlte nach einem Freistoß des Offensivmanns bei seinem Kopfball aber die Präzision. Michael Gregoritsch (23.) versuchte es kurz darauf für den FCA einfach mal aus rund 19 Metern mit seinem starken linken Fuß. Der Österreicher war ein permanenter Unruheherd und ersetzte als Stoßstürmer Alfred Finnbogason, der wegen Muskelbeschwerden zunächst auf der Bank Platz nahm.

Die Augsburger kamen besser ins Spiel

Die Augsburger wurden nun frecher. Leverkusen fand fortan weniger Zugriff auf den Gegner und stand nicht mehr so stabil - die anfängliche Sicherheit schwand zusehends. Zu allem Überfluss musste Sven Bender in der 33. Minute nach einem Zusammenprall mit Ja-Cheol Koo mit Verdacht auf Rippenbruch vom Platz. Für ihn kam Retsos als Innenverteidiger. Nur wenige Sekunden danach prüfte Gregoritsch Leverkusens Keeper Bernd Leno mit einem Flugkopfball.

Schiedsrichter Dingert nimmt Elfer zurück