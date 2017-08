Der VfL Wolfsburg hat die Pleite zum Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga gut verdaut. Die Niedersachsen setzten sich am zweiten Spieltag mit 1:0 (1:0) bei Eintracht Frankfurt durch. Daniel Didavi (22.) traf für die Wolfsburger zum Sieg. Die Eintracht vergab vor allem in der ersten Hälfte eine Vielzahl von Chancen. Das bedauerte auch Eintracht-Coach Nico Kovac: "Wir haben die Chancen leider nicht gemacht. Das zeigt, was wir noch verbessern können."

Frankfurt glücklos, Wolfsburg effektiv

Nach einer Viertelstunde des Abtastens nahm die Partie richtig Fahrt auf. Zunächst hatte Mijat Gacinonic nach einer Flanke von David Abraham die Führung der Hessen auf dem Kopf, scheiterte aber an VfL-Keeper Koen Casteels. Im Anschluss an die folgende Ecke traf Frankfurts Sebastiien Haller per Kopf den Innenpfosten. Den Gegenzug der Wolfsburger schloss Didavi nach einem Konter zur Führung ab. Nach dem Wolfsburger Tor übernahm die Eintracht fast komplett die Spielkontrolle.

In der 29. Minute hatte Schiedsrichter Benjamin Cortus auf Strafstoß für die Gastgeber entschieden, gab aber nach Überprüfung durch den Videobeweis einen Freistoß für Wolfsburg. Der gefoulte Boateng stand im Abseits. In den letzten Minuten des ersten Durchgangs standen die Frankfurter gleich mehrfach vor dem Ausgleich. Haller scheiterte an Casteels (41.), Jonathan de Guzman vergab (44.) und ein Gacinovic-Schuss in der Nachspielzeit landete an der Latte.