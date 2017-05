In einer Partie, in der es für beide Teams eigentlich um nichts mehr ging, retteten Jesus Vallejo (83.) und Danny Blum (90.) den Frankfurtern das späte Unentschieden. Marcel Sabitzer (25.) und Yussuf Poulsen (56.) hatten die Leipziger, die bereits vor dem Spiel als Vizemeister feststanden, in Führung gebracht.

Kovac: "Die Mannschaft hat sich selbst belohnt"