Frankfurter Europa-Lehrstunde für Schalke

Am Ende machte zwar nur ein einziger Treffer den Unterschied aus. Doch das Tor von Alexander Meier zum 1:0 in der 33. Minute gab die Kräfteverhältnisse dieser beiden Teams nur unzureichend wieder. Schalke mühte sich zwar, kämpfte und rannte, die Einstellung war in Ordnung. Ein klares Konzept war aber so gut wie nie erkennbar, die Chancen entsprangen immer wieder Einzelaktionen, vor allem im Mittelfeld herrschte kollektive Plan- und Ideenlosigkeit.

Frankfurt brannte auf der anderen Seite auch nicht gerade ein fußballerisches Feuerwerk ab, wirkte aber deutlich reifer und vor allem viel besser organisiert. Die einzelnen Mannschaftsteile griffen ineinander - genau das war beim Gegner das große Problem.

Gefahr nur durch Burgstaller

Dabei hatte Schalke-Coach Markus Weinzierl seinen Tor-Joker aus der Vorwoche diesmal von Beginn an aufgeboten. Und schon in der fünften Minute deutete Guido Burgstaller erneut seine enorme Gefährlichkeit an - er stand aber einen Tick im Abseits, so dass Schiedsrichter Robert Hartmann dem Treffer zu Recht die Anerkennung verweigerte.

Nach längerem Abtasten erspielten sich die Frankfurter immer klarere Vorteile im Mittelfeld, die nächste Chance hatte aber wieder Burgstaller: Seinen Kopfball nach präziser Hereingabe von Eric Maxim Choupo-Moting lenkte Eintracht-Keeper Heinz Lindner so gerade noch über die Latte (23.). Sekunden später war der Vorbereiter selbst der Abschlussspieler, doch Choupo-Moting bekam hinter seinen Kopfball aus halbrechter Distanz nicht genug Druck.

Block von Abraham

Frankfurt kam nach diesen beiden Schalker Gelegenheiten wieder besser ins Spiel - und belohnte sich auch dafür. Meier setzte sich bei einem Freistoß von Makoto Hasebe perfekt von seinem Bewacher Naldo ab, bekam dann noch einen "Block" wie beim Basketball gestellt und schoss ungehindert aus acht Metern ein.

Eintracht-Verteidiger David Abraham hatte in dieser Szene den Arm gegen Naldo ausgefahren und ihn damit wirkungsvoll vom Geschehen ferngehalten. Naldo wäre zwar ohnehin zu spät gekommen, und er reklamierte auch gar nicht - ein Pfiff von Hartmann wäre trotzdem nachvollziehbar gewesen.

Risiko erhöht

Nach gut 50 Minuten erhöhte Weinzierl das Risiko, brachte mit Donis Avdijaj für Johannes Geis zumindest nominell zusätzliche Offensivkraft. Davon profitierte zunächst wieder Burgstaller, der erst einen Ball aus der Halbdistanz über das Tor setzte und dann einen gefühlvollen Pass von Nabil Bentaleb nur um Zentimeter am rechten Pfosten vorbeispitzelte.

Erstaunlich allerdings: Auch aus dieser kurzen Drangphase der Königsblauen befreiten sich die Gäste nahezu mühelos und übernahmen nach einer Stunde sofort wieder die Herrschaft über das Mittelfeld. Schalke spielte fahrig, uninspiriert und hätte beinahe frühzeitig das 0:2 kassiert: Erst rettete Matija Nastasic nach einem krassen Ballverlust von Leon Goretzka so gerade noch vor dem einschussbereiten Haris Seferovic (64.), kurz danach hätte Meier beinahe das 1:0 kopiert - diesmal schob er die Kugel aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Die Bayern und das Derby

Die Schalke haben nun am kommenden Samstag (04.02.17) die denkbar schwierigste Aufgabe, um den Rückschlag gegen Frankfurt zu korrigieren - sie müssen bei Rekordmeister Bayern München antreten. Frankfurt hat bis zum späten Sonntagnachmittag Zeit zum Genießen und zum Regenerieren, dann steht das sicher wieder sehr emotionale Derby gegen Schlusslicht Darmstadt 98 auf dem Programm.

Stand: 27.01.2017, 22:15