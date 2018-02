Drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale bezwangen die Hessen das Schlusslicht am Samstag (10.02.2018) mit 4:2 (1:0) und verdarben FC-Manager Armin Veh die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Ante Rebic (15. Minute), Marco Russ (59.), Simon Falette (65.) und Marius Wolf (67.) erzielten die Tore für die Eintracht. Köln hatte durch Simon Terodde (57.) zwischenzeitlich ausgeglichen. Teroddes zweiter Treffer (74.) war am Ende nur noch Ergebniskosmetik. Während die Hessen mit nun 36 Punkten weiter von der Champions League träumen dürfen, scheint bei Köln die Euphorie des guten Rückrundenstarts vorerst verpufft.

Ruthenbeck: "Es ist immer noch möglich"

Dennoch gab sich Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck in der Sportschau kämpferisch: "Ich habe immer gemahnt. Es ist ein schweres Unterfangen, die Klasse zu halten. Aber es ist immer noch möglich und daran müssen wir auch festhalten." Sein Gegenüber Niko Kovac zeigte sich vor dem Sportschau-Mikrofon sehr zufrieden: "Die Mannschaft wusste, dass sie über den Kampf kommen mussste." Dennoch habe die Eintracht auch spielerisch überzeugt: "Die vier Tore kommen nicht von ungefähr. Jetzt haben sich die Spieler ein paar Tage Urlaub verdient ."

Frankfurt aktiver

Von Beginn an war Frankfurt das aktivere Team. Timothy Chandler (3.) scheiterte noch aus spitzem Winkel an FC-Keeper Timo Horn, doch schon nach einer Viertelstunde schob Rebic nach kluger Vorarbeit des agilen Luka Jovic zur Führung für die Gastgeber ein. Nur zwei Minuten danach hatte erneut Chandler die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Sein sehenswerter Schuss aus der Drehung klatschte jedoch nur gegen den Pfosten.