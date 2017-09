Max bringt Augsburg in Führung

Effizient und mit schönen Toren holte sich Augsburg nach dem Sieg gegen Köln am vergangenen Spieltag in Frankfurt den nächsten Dreier. Den Freistoß von Max hätte man nicht besser treten können. Hart, mit viel Effet und äußerst präzise - SGE -Keeper Lukas Hradecky, der zudem offensichtlich vom heranrauschenden Rani Khedira irritiert worden war, besaß keine Abwehrchance. Der Treffer passte perfekt in das Konzept der vorbildlich eingestellten Augsburger. Die Frankfurter hatten in der Folge zwar viel Ballbesitz, kamen aber kaum zu gefährlichen Abschlüssen.

Frankfurt investiert viel

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Eintracht den Druck. Augsburg konnte sich aber immer wieder befreien und war dann auch stets gefährlich. Als Caiuby mit einem wunderschönen Schlenzer aus 20 Metern für Augsburg das 2:0 erzielte, schien die Partie schon entschieden. Doch Jovic ließ die Eintracht mit seinem Tor noch von einem Punktgewinn träumen. Allerdings vereitelten Marwin Hitz und seine Vorderleute jede Gelegenheit der Frankfurter.

