Eintracht Frankfurt

Frankfurts Trainer Niko Kovac wollte den ersten Matchball gegen den Tabellen-16. aus Bayern verwandeln, um den Abstiegskampf nach quälenden Rückrundenpartien mit nur neun Punkten und sieben Toren abzuhaken. Doch es kam zunächst anders als erhofft. "In der ersten Halbzeit war es kein gutes Spiel von uns. Wir waren zu fahrig und unsicher", sagte der Eintracht-Trainer. Für die Verunsicherung hatte vor allem der frühe Gegentreffer gesorgt. Ein Fehlpass von Ante Rebic zu FCA-Stürmer Dong-Won Ji führte nach nur zehn Minuten zum 1:0 für die Gäste: Nach der Balleroberung flankte Halil Altintop zu Gouweleeuw, der die Kugel in Richtung langes Eck des gegnerischen Tors bugsierte, wo sie vom Innenpfosten über die Linie rollte.

Pfiffe für die Eintracht zur Pause

Danach entwickelte sich eine recht einseitige Partie mit einem Ballbesitz für die Gastgeber von 82 Prozent. Kapital konnten die Frankfurter daraus bis zur Pause keines schlagen, vor allem weil die Augsburger clever verteidigten. Frankfurt fiel gegen die Beton-Abwehr der Gäste nicht viel ein und so wurden die Hessen mit Pfiffen in die Kabine verabschiedet.

Auch in Halbzeit zwei fehlte Frankfurt zunächst die nötige Kreativität, um das Bollwerk der Augsburger zu knacken. Zwar belagerten die Hessen den Augsburger Strafraum fast permanent, prallten mit ihren Schussversuchen und Offensivaktionen aber ein ums andere Mal ab. Der FC hingegen beschränkte sich mit dem 1:0 im Rücken auf wenige Angriffe, von denen einer aber gefährlicher war als zuvor die der Eintracht: Julian Günther-Schmidt (64.) stürmte, vergeblich attackiert von Frankfurts Verteidigern, auf das Tor zu, bis ihn Eintracht-Keeper Lukas Hradecky stoppen konnte.

Rebic und Fabian treffen für Frankfurt

In der Endphase war es Fabian mit seinen Toren zum 1:1 und 2:1 zu verdanken, dass Frankfurt endlich drei Punkte einfahren konnte. Den Schlusspunkt setzte Rebic in der Nachspielzeit. Wirklich herausgespielt war keines der Tore. Beim Ausgleich trudelte der Ball zuerst an zwei Augsburger Abwehrspielern vorbei, sodass Fabian ihn einköpfen konnte. Beim zweiten Tor verwandelte der Mexikaner den Abpraller eines eigenen Schussversuchs zum 2:1 und beim dritten Frankfurter Tor half Augsburg-Keeper Marwin Hitz kräftig mit. Er kam an eine Rückgabe nicht richtig heran und ermöglichte Rebic so die Entscheidung.

"Wir haben in der zweiten Hälfte sehr viel Druck aufgebaut. Der Sieg geht voll und ganz in Ordnung. Jetzt werden wir alles versuchen, damit wir am 27. Mai in Berlin spielen", sagte Kovac mit Blick auf das DFB-Pokalhalbfinale am Dienstag in Mönchengladbach. In der Bundesliga müssen die Hessen dann am Sonntag gegen Hoffenheim ran. Augsburg empfängt ebenfalls am Sonntag den Hamburger SV zum nächsten Abstiegsendspiel.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 22.4., 18 Uhr