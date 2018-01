Als Boateng in der 77. Minute Lars Stindl im Strafraum foulte, hatte Hazard die größte Chance zum Ausgleich, doch der Belgier nagelte den Ball vom Punkt ans Aluminium. In den Schlussminuten drängte die Mannschaft von Dieter Hecking auf den Ausgleich, machte deshalb hinten auf und so konnte Jovic bei einem Konter in der Nachspielzeit für den Endstand sorgen.

"Das war ein harter Kampf. Wir haben die Chancen gehabt, das Spiel zu drehen und eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Deshalb bin ich sehr enttäuscht" , meinte Gladbachs Jannik Vestergaard nach dem Spiel.

Frankfurt nach Augsburg

Mönchengladbach empfängt am nächsten Samstag RB Leipzig, die Eintracht bekommt eine noch längere Pause und reist am Sonntag zum FC Augsburg.