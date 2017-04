Frankfurt und Mönchengladbach trennten sich am Sonntag (01.04.17) 0:0, was vor allem am Gladbacher Torhüter Yann Sommer lag. Denn der Schweizer parierte zahlreiche Frankfurter Chancen inklusive einem Handelfmeter durch Marco Fabian (78.). Gladbachs Oscar Wendt hatte im eigenen Strafraum den Ball an den ausgestreckten Arm bekommen. Sommer, sonst nicht als Elfmetertöter bekannt, parierte stark im rechten Eck. Mönchengladbachs Tobias Strobl sah in der 85. Minute noch Gelb-Rot wegen eines taktischen Foulspiels.

Die Eintracht bleibt chronisch torungefährlich, hat sieben Spiele in Folge nicht gewonnen und dabei nur einen Treffer erzielt. "Ich habe heute sechs Chancen und den Elfmeter für uns gesehen", trauerte Coach Nico Kovac den vergebenen Chancen hinterher. Mönchengladbach enttäuschte spielerisch auf ganzer Linie und stagniert nach dem Remis im Mittelfeld der Liga auf Platz zehn.

Chandler stark

Frankfurt hatte von Beginn an die Kontrolle übernommen, wirkte wacher und engagierter als die Borussia. Gleich nach 16 Sekunden ließ Gladbachs Torwart Yann Sommer einen Schuss von Timothy Chandler abklatschen, Ante Rebic war beim Nachschuss zu überrascht. In der 25. Minute köpfte Taleb Tawatha an den Pfosten, kurz darauf blockte Jantschke Fabian im letzten Moment. Beide Frankfurter Chancen hatte erneut der starke Chandler vorbereitet.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Eintracht das bestimmende Team mit den besseren Chancen. Das sah auch Gäste-Trainer Dieter Hecking so: " Wir waren heute über 90 Minuten die schlechtere Mannschaft. Bei der Bereitschaft war Frankfurt heute eine Klasse besser."

Der Ex-Gladbacher Branimir Hrogota scheiterte nach einem schönen Lupfer von Fabian freistehend an Sommer (59.), auch Abraham fand bei seinem Kopfball im Gladbacher Torhüter seinen Meister (72.). Die größte Glanztat des Schweizer Torwarts folgte in der 78. Minute, als er den von Marco Fabian geschossenen Elfmeter abwehrte.

Spannende englische Woche

Beide Teams stehen nun vor den nächsten richtungsweisenden Duellen im Kampf um die Europa-League-Plätze. Die Eintracht muss am Dienstag um 20 Uhr beim Tabellennachbarn 1. FC Köln auf Chandler verzichten, der nach seiner fünften Gelben Karte pausiert. Mönchengladbach braucht bei nur vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang gegen den Tabellenfünften Hertha BSC, ebenfalls um 20 Uhr, dringend Punkte.