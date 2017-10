Frankfurt mit toller Moral

Während Dortmund nun fast ausschließlich auf Konter seines Torjägers Pierre-Emerick Aubameyang setzte und dafür fast belohnt wurde (51./53.), drängte die Eintracht immer entschlossener auf den Ausgleich. Doch zunächst erhöhte Philipp für den BVB. Die Frankfurter schüttelten sich kurz und machten unbeeindruckt weiter. Als wenig später Dortmunds Torhüter Bürki im Strafraum in Rebic hineinsprang, gab es Elfmeter. Haller verwandelte cool, kurz darauf erzielte Wolf für die entfesselten Hessen sogar den Ausgleich.