Erst war es ein Langweiler, dann entwickelte sich doch noch eine prickelnde Partie. Bayer Leverkusen hat das Duell der Unbezwingbaren gewonnen und mit dem achten Spiel in Serie ohne Niederlage seine Aufholjagd in der Bundesliga fortgesetzt. Die Werkself siegte 1:0 (0:0) bei Eintracht Frankfurt, das zuvor selbst sechs Partien in Folge gepunktet hatte. Kevin Volland (76.) traf für Leverkusen und wurde so zum Matchwinner.

Alario mit zwei Pfostentreffern

Bei Temperaturen um fünf Grad boten beide Mannschaften den Zuschauern zunächst nur wenig Erwärmendes. In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Teams vollständig, Spielfluss kam nicht auf, Torszenen gab es auch nicht. Leverkusens Lucas Alario schien dann die tragische Figur zu werden: Der in die Startelf gerückte Argentinier hätte sein Team aus guter Position (15.) in Führung bringen können. Pech hatte er dann mit gleich zwei Pfostentreffern (30./32.). Volland (40.) prüfte Frankfurts Keeper Lukas Hradecky noch mit einem Fernschuss.

Frankfurt dreht auf

Wie ausgewechselt kam die Eintracht nach der Pause aus der Kabine. Plötzlich war Tempo im Spiel. Die erste gute Chance hatte Ante Rebic (49.), der den Ball jedoch zu zentral auf den Kasten von Bernd Leno schoss. Angriff auf Angriff rollte nun aufs Leverkusener Tor, die Abwehr der Werkself schwamm zuweilen bedenklich. Wiederum Rebic (60.) ermöglichte Leno eine kleine Flugeinlage. Unterm Strich waren die Angriffe der SGE aber nicht zwingend genug. Vollands Treffer nahm den Frankfurtern dann den Wind aus den Segeln.