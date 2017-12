Christian Pulisic hat mit einem Lucky Punch kurz vor Schluss den BVB zum 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim geschossen und Dortmund damit den ersten Heimsieg seit September beschert. Zuvor hatte Pierre-Emerick Aubameyang (63.) per Elfmeter die frühe Führung von Mark Uth (21.) ausgeglichen. "Das Spiel muss man nicht unbedingt gewinnen. Wir haben Glück gehabt, dass nicht das zweite Tor für Hoffenheim gefallen ist," lobte BVB-Trainer Peter Stöger die Leistung des Gegners. Das sah sein Gegenüber Julian Nagelsmann ähnlich: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht."

Hoffenheim effektiv

Das Heimdebüt des neuen Trainers begann vielversprechend. Ein katastrophaler Fehler von TSG -Profi Florian Grillitsch bescherte den Gastgebern fast direkt die Führung. Doch Andrej Jarmolenko setzte den Abschluss vorbei (2.). Danach wurden die Schwarz-Gelben passiver und erlaubten den ballsicheren Gästen, ihr Spielkonzept umzusetzen. Mit dem ersten guten Spielzug der Partie ging die TSG in Führung. Nadiem Amiri setzte Pavel Kaderabek per Traumpass in Szene. Den anschließenden Querpass vollendete Uth zur Führung (21.).

Den Gästen spielte der Treffer in die Karten. Dortmund spielte viel zu umständlich und ohne zündende Idee in der Offensive. Hoffenheim erlaubte sich keine Fehler. Nur im letzten Drittel spielten die Kraichgauer die Angriffe meist nicht konsequent zu Ende. So plätscherte die Partie bis zur Pause ohne Höhepunkte dahin.