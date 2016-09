Freiburg wehrt sich vergeblich gegen den BVB

Vier Tage vor dem Champions-League-Festabend gegen Real Madrid erarbeitete sich der BVB gegen kämpferische Freiburger einen 3:1-Sieg. Pierre-Emerick Aubameyang (45.) mit seinem fünften Liga-Tor sowie Lukasz Piszczek (55.) und der eingewechselte Raphael Guerreiro (90.+1) schossen Dortmund zum vierten Saisonsieg und damit auf den zweiten Tabellenplatz. Freiburg ist mit sechs Punkten im Soll, hat jedoch trotz seines couragierten Auftretens vor 80.800 Zuschauern und des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers durch Maximilian Philipp (60.) alle drei Auswärtsspiele verloren.

Heimdebüt für Rückkehrer Götze

"Wenn ich mir ein Spiel hätte wünschen dürfen, hätte ich es mir so gewünscht, nach der Euphorie und der Frage, wieviele schießen wir denn jetzt? Der perfekte Zeitpunkt, nachdem wir zuletzt nur oben waren" , sagte Dortmunds Trainer Thomas Tuchel. Der BVB -Coach entledigte sich durch seine Aufstellung eines vermeintlichen Problems: Er setzte von Beginn an Mario Götze ein, der sich somit 1.248 Tage nach seinem letzten Heimspiel im Dortmunder Trikot endlich wieder dem schwarz-gelben Publikum stellte. Er wurde warmherzig empfangen.

Bei den Gästen durfte der erfolgreiche Joker Nils Petersen von Beginn an spielen - er hatte auch eine gute Gelegenheit (35.). Freiburg spielte stets mit, setzte auch bei der Tormaschine BVB auf sein extrem frühes Pressing, rannte aber sehr häufig hinterher. Die Dortmunder mussten anfangs zwar kämpfen, um das Spiel an sich zu reißen, dann bedrängten sie das Tor mit Macht. Chancen ergaben sich, wenn Freiburg im Aufbau den Ball verlor - dann ging es blitzschnell. "Wir haben das sehr gut gemacht, gut verteidigt. Dass du gegen Dortmund nicht alles verhindern kannst, war uns vorher klar" , sagte Freiburgs Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo.

Aubameyang am langen Pfosten

Die Dortmunder Führung resultierte aus einer feinen Vorarbeit von Götze und dem unermüdlichen Ousmane Dembelé. Aubameyang musste am hinteren Pfosten gut postiert nur noch einschieben. Auch in der zweiten Halbzeit war es für den SC kein Vergnügen, gegen die pfeilschnelle Dortmunder Offensive zu verteidigen. Besonders Dembelé tat sich immer wieder hervor. Piszczek traf schließlich nach einem Abpraller. Als das Spiel entschieden schien, kam Freiburg durch Philipp noch einmal zurück. Umgehend aber dominierten wieder die Gastgeber. Guerreiro machte in der Nachspielzeit alles klar.