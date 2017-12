Das löste direkt eine Phase Dortmunder Verunsicherung aus. Da Bremen zudem sicher stand und Räume konsequent zulief, passierte trotz optischer Überlegenheit wenig: von wegen Attacke. Eggestein traf dann nach einem in Ruhe aufgezogenen Werder-Angriff mit einem traumhaften Linksschuss, ohne groß gestört zu werden. Dortmund war zu diesem Zeitpunkt noch ohne Torschuss. Der Aufbau wirkte ratlos.

Werder trifft in BVB-Drangphase

Nuri Sahin sollte dem Spiel nach der Pause nun mehr Struktur geben, Weltmeister Andre Schürrle den Angriff beleben. Erste Annäherungen an das Werder-Tor waren vielversprechend, wie beispielsweise von Kagawa (47.) und Schürrle per Seitfallzieher (52.). Werder-Trainer Kohfeldt musste den starken, aber angeschlagenen Kapitän Junuzovic durch Jérôme Gondorf ersetzen, kurz darauf traf Bargfrede ins eigene Netz. Das brachte auch die verfrorenen BVB -Fans wieder in Stimmung.

Die Dortmunder spielten mit vollem Risiko auf Sieg. Doch es traf: Werder. Gebre Selassie nutzte die dritte Großchance der Bremer innerhalb weniger Minuten. In der Folge versuchte es der BVB mit dem Mute der Verzweiflung, aber weiterhin ohne klare Spielidee. Kagawa schoss zu allem Überfluss Pierre-Emerick Aubameyang aus kürzester Distanz gegen den Rücken - das Tor war leer (73.).

Werder landete durch den überraschenden Sieg in Dortmund einen enorm wichtigen Dreier im Abstiegskampf und trifft am Mittwoch (13.12.) bei Bayer Leverkusen an. Dortmund reist schon einen Tag eher nach Mainz.