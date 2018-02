Moisander trifft Aluminium

Die Bremer hatten einen perfekten Start hingelegt, Linksverteidiger Augustinsson versenkte nach vier Minuten einen Eckball von Junuzovic per Kopf. Werder griff erst spät an und überließ Wolfsburg dadurch oft den Ball, erarbeitete sich aber hochkarätige Chancen. Beispielsweise hatte Niklas Moisander Pech, als er volley aus 16 Metern an der Unterkante der Latte scheiterte (31.). Sehenswert war auch das 2:0: Kainz spielte Doppelpass mit Junuzovic und zirkete den Ball von der Strafraumlinie ins rechte Eck.

Der VfL kam erst nach dem Seitenwechsel in Schwung und profitierte auch von einer strittigen Szene im Strafraum. Moisander zupfte leicht, Wolfsburgs Robin Knoche fiel noch leichter. Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied auf Elfmeter - eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Verhaegh schoss unplatziert, versenkte nach der Parade von Jiri Pavlenka aber den Nachschuss.

Bruma verliert den Ball

Anschließend blieb Wolfsburg am Drücker, brachte sich aber selbst wieder ins Hintertreffen. Jeffrey Bruma verlor den Ball im Spielaufbau leichtfertig an Maximilian Eggestein. Max Kruse spielte ideal in den Lauf von Kainz, der von halblinks satt durch die Beine von Torwart Koen Casteels zum 3:1 traf. Anschließend geriet der Bremer Sieg nicht mehr in Gefahr.

Für beide Teams geht es am nächsten Samstag um 15.30 Uhr in der Bundesliga weiter. Werder ist dann in Freiburg gefordert, Wolfsburg empfängt Tabellenführer Bayern München.