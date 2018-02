Die Bremer gewannen am Samstagabend mit 1:0 (0:0) und vergrößerten damit den Abstand auf den hanseatischen Erzrivalen auf neun Punkte. Im Weserstadion erzielte Hamburgs Rick van Drongelen in der 86. Minute per Eigentor den Siegtreffer für die Bremer. Die insgesamt schwache Partie musste zweimal unterbrochen werden, weil HSV -Anhänger Feuerwerkskörper gezündet hatten.

"In meinen Augen war das ein Abseitstor und hätte nicht zählen dürfen" , sagte HSV -Profi André Hahn am Sky-Mikrofon, "es ist bitter, dass wir aufgrund eines solchen Tores verlieren. Die Niederlage ist scheiße, tut total weh. Aber wir sind der HSV." HSV -Vorstands-Chef Heribert Bruchhagen ergänzte: "Was sind das für Leute in Köln? Ich muss nur einmal draufschauen - das ist Abseits." Zu den Aussichten des HSV im Abstiegskampf meinte der Klub-Chef: "Das war ein Rückschlag, das tut sehr, sehr weh. Aber wir haben eine Restchance. Wir dürfen nicht resignieren."

Bengalos und Feuerwerkskörper aus HSV-Block

Vor dem als Hochrisikospiel eingestuften Nachbarschaftsduell war es rund um das Weserstadion nach Angaben der Polizei noch ruhig geblieben. Im Stadion fielen einige HSV -Anhänger dann aber aus der Reihe. Weil sie unmittelbar nach dem Anpfiff Bengalos und Feuerwerkskörper zündeten, unterbrach Schiedsrichter Felix Zwayer die Begegnung für rund eine Minute. Danach blieb es beim Vergleich der beiden Nordklubs auf den Rängen erst einmal ruhig.

Doch auch auf dem Rasen passierte lange Zeit rein gar nichts. Die Bremer agierten vor heimischer Kulisse erstaunlich passiv, konnten sich gegen die dicht gestaffelte Hamburger Defensive kaum in Szene setzen.

HSV verbessert, aber nicht zwingend

Der HSV zeigte sich im Vergleich zu den Vorwochen dagegen verbessert und erarbeitete sich vor der Pause phasenweise sogar ein leichtes Übergewicht. Doch richtig zwingend wurde der wankende Bundesliga-Dino auch nicht.

Unruhig wurde es danach erst wieder kurz vor der Pause, als Zwayer die Partie erneut unterbrechen musste, weil aus dem HSV -Block Feuerwerkskörper abgeschossen wurden. Auf dem Platz passierte dagegen nichts mehr, beide Teams zeigten eindrucksvoll, warum das Derby dieses Mal im Abstiegskampf stattfand.

Hamburg mit sieben Punkten Rückstand auf Platz 16

Nach dem Seitenwechsel kamen die Bremer deutlich schwungvoller aus der Kabine. Nun bauten die Gastgeber jenen Druck auf, den sich Florian Kohfeldt von Anfang an erhofft hatte. Doch der Elan verpuffte schnell wieder. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und rieben sich in unzähligen Zweikämpfen auf. Hochkarätige Chancen gab es dagegen kaum, ehe van Drongelen kurz vor Schluss nach Vorlage von Aron Johannsson die Kugel doch noch zum glücklichen Sieg für die Gastgeber über die Linie bugsierte.

Der HSV wartet damit unter Trainer Bernd Hollerbach weiter auf den ersten Sieg und hat nun bereits sieben Zähler Rückstand auf den FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz. Nächste Woche kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen der Hanseaten gegen die Mainzer. Der HSV ist dort zuhause zum Siegen verdammt.

Bremen muss schon am Freitag in Mönchengladbach ran und kann dort weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.