Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98 2:2

Damit müssen sich die Gladbacher in der Endabrechnung mit Platz neun in der Tabelle begnügen. "Wir sind mit unseren Torchancen zu verschwenderisch umgegangen. Und wenn du dann am Ende auch noch fahrlässig verteidigst, kommt ein solches Ergebnis heraus", sagte Hecking unmittelbar nach dem Spiel. Die Partie war aus Sicht der Gladbacher eine Begegnung mit Höhen und Tiefen und passte damit gut zu dieser Saison.

Gladbach verspielt zweimalige Führung

In der Offensive erarbeitete sich die Borussia von Beginn an ein deutliches Übergewicht und zahlreiche Chancen, scheiterte aber immer wieder am starken Darmstädter Keeper Daniel Heuer Fernandes. Erst in der 50. Minute zappelte der Ball im Netz der 98er. Eine Flanke von Thorgan Hazard flog an allen Spielern vorbei und senkte sich zum 1:0 ins Tor der Darmstädter.

In der Folge hatte Gladbach die Chance, die Führung auszubauen, doch stattdessen trafen die Gäste. Der eingewechselte Sven Schipplock fälschte einen Kopfball von Antonio-Mirko Colak ins Gladbacher Tor ab. Im Gegenzug gelang Raffel mit einem Kopfball die erneute Führung für die Borussia. Doch auch das 2:1 reichte nicht zum Sieg. Darmstadts Marcel Heller gelang in der Schlussphase noch der Ausgleich.

98-Spieler Altintop: "Der Abstieg tut weh"

Die mitgereisten Darmstädter Fans feierten den Punktgewinn lautstark. Aber auch das konnte 98-Mittelfeldmann Hamit Altintop nicht über den feststehenden Abstieg hinwegtrösten. "Am Ende steht, dass wir absteigen müssen. Das tut weh", sagte Altintop zum Abschied der Hessen aus der Bundesliga.

Neben den Darmstädter verabschiedete sich auch Schiedsrichter Wolfgang Stark von der Bundesliga. Der 47-Jährige leitete in Gladbach sein 344. und letztes Bundesligaspiel seiner Karriere gewohnt souverän.