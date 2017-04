Mit dem ersten Sieg seit fünf Pflichtspielen haben die Gladbacher den Anschluss an die internationalen Startplätze hergestellt. Die Borussia gewann am Mittwoch (05.04.17) gegen Hertha mit 1:0 (1:0) und schiebt sich in die obere Tabellenhälfte vor.

Laszlo Benes

Die seit drei Spielen sieglosen Gäste müssen nun sogar um einen Europapokalplatz bangen. Vor 44.347 Zuschauern im Borussia-Park erzielte der Slowake Laszlo Benés (16.) den entscheidenden Treffer für sein Team.

Herrmann: "Wir hätten höher gewinnen können"

"Das war ein super Spiel von uns. Wir hätten noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen und höher gewinnen können" , sagte Gladbachs Patrick Herrmann und ergänzte: "In der Tabelle ist alles so eng. Wenn wir im Derby gewinnen, sieht es mit dem zweiten Sieg ganz anders aus."