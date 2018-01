Baiers umstrittenes Handspiel

Doch dann schlich sich, wie schon in Köln, eine unerklärliche Passivität ins Gladbacher Spiel ein. Augsburg wurde offensiv mutiger, es fehlte aber an Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Etwas Glück hatte Augsburgs Daniel Baier, als er den Ball bei einer Abwehraktion im eigenen Strafraum zweimal mit der Hand berührte (40.). Die VfL-Fans forderten Elfmeter, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus entschied sich dagegen, was Video-Assistent Daniel Siebert bestätigte.

Gladbach lässt Konterchancen liegen

Nach dem Wechsel waren zunächst die Gladbacher wieder am Drücker, Hazard (57.) verpasste eine Flanke von Lars Stindl nur um Haaresbreite. Die Borussia ließ etliche Gelegenheiten zur Entscheidung aus, somit blieb Augsburg trotz schwacher Leistung im Spiel. Die Schwaben spielten ihre Angriffe jedoch nicht konsequent zu Ende, außerdem fehlten Impulse über die Außenpositionen. Und so hatten die Augsburger diesmal am Ende das Nachsehen.

Borussia Mönchengladbach eröffnet am Freitag (26.01.2018) den 20. Spieltag mit dem Gastspiel bei Eintracht Franlkfurt. Der FC Augsburg muss tags darauf beim 1. FC Köln antreten.