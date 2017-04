Die Führung kurz nach Wiederanpfiff beflügelte den VfL zusätzlich, es entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Tuchel reagierte auf den Rückstand und brachte Aubameyang, der nur 108 Sekunden nach seiner Einwechslung sein 27. Saisontor erzielte und sich damit alleine an die Spitze der Torjägerliste setzte. Guerreiro hatte bereits in der 83. Minute den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch am Innenpfosten. Vier Minuten später entschied er die Partie dann per Kopf.