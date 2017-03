13 Zähler beträgt der Abstand auf den Tabellenzweiten RB Leipzig nun schon. Dafür mussten die Münchener jedoch lange hart arbeiten. Erst ein Geniestreich von Thiago und der anschließende eiskalte Abschluss Thomas Müllers (64.) ermöglichten den Dreier, den vor allem Mönchengladbachs Keeper Yann Sommer beinahe verhindert hätte.

Gladbach sehr defensiv

Die Partie begann zunächst munter: Nachdem Arjen Robben nach nicht einmal vierzig Sekunden den ersten Schuss auf das Borussen-Tor abgab, hatte Tony Jantschke auf der anderen Seite nach einer Ecke im Getümmel gleich mehrfach aus kurzer Distanz eine Einschussgelegenheit, wurde aber jedes Mal in letzter Sekunde abgeblockt (6.).

Dann wurde die Begegnung jedoch einseitiger. Die Borussia machte mit ihrer defensiven Aufstellung die Räume extrem eng und die Bayern mussten sich in Geduld üben, um in diesem vielbeinigen Verband eine Lücke zu finden. Die gab es zunächst nur dann, wenn die Gladbacher selbst mal aufrückten. Eine der wenigen Münchener Konterlegenheiten führte beinahe zum 0:1, doch eine Flanke von Franck Ribery auf Robert Lewandowski geriet etwas zu hoch, sodass der Pole frei vor Sommer den Ball mit dem Kopf nicht auf, sondern über das Tor setzte (18.). Auch Mats Hummels zielte nach einer Ecke (22.) nicht genau genug.

Sommer-Gala kurz vor der Pause

Nach einem Ballverlust von Jantschke gegen Ribery war es kurze Zeit später erneut Lewandowski, der eine gute Gelegenheit im Umschaltspiel nicht nutzen konnte und letztendlich am Borussen-Keeper scheiterte, der den Winkel aber auch exzellent verkürzte (26.). Konstruktives Angriffsspiel suchte man bei den Gastgebern indes bis dato vergeblich, es spielten nur die Bayern, denen aber das berühmte "Überraschungsmoment" lange Zeit abging.

Kurz vor der Pause hätte die Mannschaft von Carlo Ancelotti dann mehrfach doch noch beinahe den Führungstreffer erzielt. Thomas Müller vergab eine "tausendprozentige" Torgelegenheit freistehend vor dem glänzend reagierenden Sommer. Für Müllers Chancenstatistik hatte dies jedoch keinen Wert: Eine nicht korrekte Abseitsentscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler beendete die Situation (40.). Noch knapper war es bei Robbens Pfostenschuss und Lewandowskis direkt anschließendem Abstauber-Kopfball, den Sommer in Weltklasse-Manier aus dem Eck kratzte (44.).

Die Borussia konnte sich jedenfalls bei ihrem Schweizer Schlussmann bedanken, dass zur Pause noch das 0:0 auf der Anzeigetafel stand.

Thiagos Traumpass

Direkt nach dem Seitenwechsel gab es die bisher schwungvollste Phase der Elf von Dieter Hecking. Ohne dass eine echte Torchance herausgespielt wurde, zeigten die Borussen immerhin einige ordentliche Ansätze im Konterspiel. Die Bayern taten sich nun extrem schwer und wirkten etwas ideenlos - auch weil die Borussia nach der Pause wieder Energie getankt hatte, um die disziplinierte Defensivarbeit aufrechtzuerhalten. Erst nach einer Stunde war es mal wieder der glücklose Lewandowski, der aus aussichtsreicher Position das Leder nicht einmal in Richtung Tor brachte. Im direkten Gegenangriff fasste sich Raffael ein Herz und zielte bei seinem strammen Schuss aus 20 Metern nur knapp am Kasten Manuel Neuers vorbei.

Das schien Thiago dazu zu veranlassen, den Gladbachern formschön direkt wieder den aufkeimenden Wind aus den Segeln zu nehmen. Ein Traumpass des Spaniers fand den durchstartenden Müller und gegen dessen Abschluss aus kurzer Distanz war dann auch Sommer machtlos (64.). Bei einem frechen Lupfer Riberys parierte der Schweizer dann aber wieder glänzend (71.). Das half seiner Mannschaft jedoch nicht mehr entscheidend.

Zwar stellte Hecking seine Elf noch einmal offensiver ein und die Bayern hatten gerade in den allerletzten Sekunden noch leichte Schwierigkeiten, doch für Zählbares reichte es nicht mehr. Am nächsten kamen die Borussen einem eigenen Tor noch, als Javi Martinez eine Flanke beinahe ins eigene Gehäuse abfälschte (79.) und als sowohl der eingewechselte Josip Drmic als auch Raffael nacheinander abgeblockt wurden (82.).

Zwei Gelbsperren für die Bayern

So konnten die Fohlen sich zwar eine couragierte Leistung auf die Fahne schreiben, doch letztendlich waren die Angriffsbemühungen lange zu zaghaft und in der Schlussoffensive vor allem zu planlos, um die Münchener in ernsthafte Gefahr zu bringen. Die werden diese Begegnung unter der Kategorie "wichtiger Arbeitssieg" verbuchen und können tiefenentspannt in die Länderspielpause gehen.

Gegen den FC Augsburg wird Ancelotti dann allerdings umbauen müssen: Sowohl Martinez als auch Xabi Alonso sahen ihre fünfte Gelbe Karte. Mönchengladbach reist indes als nächstes zur Frankfurter Eintracht.