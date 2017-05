Happy End für blasse Hausherren

Es blieb trotz spielerisch mangelnder Klasse spannend: Dominik Kohr für Augsburg (48.) und Patrick Herrmann (52.) für die Borussia hatten kurz nach dem Wechsel Chancen, die aber ungenutzt blieben. Aus einem Borussia-Einwurf entwickelte sich dann das 1:0 für die Gäste: Halil Altintop schickte den Isländer steil - und von Yann Sommers Fuß sprang der Ball ins Netz. Nun wirkte die Borussia konsterniert und offenbarte mehr und mehr Probleme in der Offensive. Für den FCA war sogar das 2:0 möglich, als Kohrs Fernschuss nur ganz knapp links an Sommers Gehäuse vorbeistrich. Dann gelang Hahn in der Nachspielzeit doch noch das glückliche 1:1.

"Mit dem Punkt kann ich zufrieden sein, mit der Leistung natürlich nicht" , sagte Gladbach-Trainer Dieter Hecking. "Es war viel Stückwerk. Der Gegner hat die Räume gut zugestellt, wir haben nicht die zündende Idee gefunden. Mit der letzten Aktion wurde die Mannschaft zumindest für den Aufwand belohnt."

Hecking-Elf nun nach Wolfsburg

Am kommenden Samstag (13.05.17) gastiert die Hecking-Elf bei dessen Ex-Klub und Kellerkind VfL Wolfsburg, während die Augsburger Konkurrenten im Abstiegskampf mit Borussia Dortmund eine schwierige Aufgabe empfangen.

