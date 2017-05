Der BVB zog am Samstag (06.05.2017) mit einem 2:1-Erfolg am direkten Konkurrenten vorbei auf den dritten Tabellenplatz. In die letzten Saisonspiele geht der DFB-Pokal-Finalist mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung, beide Kontrahenten werden noch von Werder Bremen und dem FC Augsburg gefordert.

Reus und Aubameyang Matchwinner für Dortmund

Nationalspieler Marco Reus (4.) erzielte in einem ebenso harten wie zerfahrenen Spiel vor 81.360 Zuschauern früh den Führungstreffer, es war sein fünftes Tor im sechsten Pflichtspiel seit seinem Comeback. Allerdings traf Reus aus klarer Abseitsposition. Kurz darauf verschoss Pierre-Emerick Aubameyang einen Handelfmeter (14.), ehe der BVB-Torjäger in der 82. Minute mit seinem 28. Saisontreffer für die Vorentscheidung sorgte. Für Hoffenheim reichte es nur noch zum späten Anschluss durch Andrej Kramaric (86.) vom Elfmeterpunkt. Matthias Ginter hatte den Strafstoß mit einem Foul an Sandro Wagner verursacht.

Der BVB ist nunmehr seit 37 Liga-Heimspielen ungeschlagen und hat als Tabellendritter die direkte Qualifikation zur Champions League in eigener Hand. Den auf Platz vier abgerutschten Hoffenheimern hingegen droht der Umweg über die Playoffs - dort hätte der Königsklassen-Neuling wohl einen Hochkaräter zu erwarten.

Tuchels Umstellungen passen

BVB-Trainer Thomas Tuchel brachte seinen Offensivstar Ousmane Dembele nach dessen Teil-Schonung gegen Köln wieder von Beginn an, ebenso wie Europameister Raphael Guerreiro und Lukasz Piszczek auf den Außenpositionen im Mittelfeld. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann entschied sich in der Offensive für Mark Uth anstelle von Nadiem Amiri.

Dortmund begann stürmisch und hätte das Spiel dank zweier Fehler von Schiedsrichter Felix Brych (München) beinahe früh entschieden. Vor dem 1:0 übersah Brych die Abseitsstellung des Torschützen Reus beim Pass von Gonzalo Castro, in der 13. Minute entschied er nach unabsichtlichem Handspiel von Pavel Kaderabek auf Elfmeter, den Aubameyang flach links neben das Tor von Oliver Baumann setzte.

Hoffenheim mit viel Härte - aber ohne klare Torchance

Hoffenheim, offensiv aufgestellt, wurde anfangs überrollt und reagierte mit Härte. Erste Annäherung an das gegnerische Tor war ein harmlos platzierter Kopfball von Sandro Wagner in der 22. Minute. Erst nach einer halben Stunde fing sich 1899 - auch, weil der BVB nachließ. Wagner hätte einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen, als BVB-Innenverteidiger Sokratis ihm bei einem Eckball fast das Trikot auszog (40.). In der zweiten Halbzeit wurde Hoffenheim stärker, ohne sich trotz vieler Dortmunder Ballverluste ganz klare Torchancen zu erspielen. Die Gäste liefen zudem jederzeit Gefahr, in den spielentscheidenden Konter zu laufen, was dann am Ende auch passierte. Hoffenheims Anschlusstreffer kam zu spät.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 6.5., 18 Uhr

red/dpa/sid | Stand: 06.05.2017, 17:26