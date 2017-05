Mit einem spektakulären 4:3-Sieg verteidigte der BVB den dritten Tabellenplatz. Marco Reus (32./75. Foulelfmeter) und Pierre-Emerick Aubameyang (42./89. Foulelfmeter) sorgten für das Dortmunder Happy End. Aubameyang sicherte sich dank des Doppelpacks mit 31 Treffern den Titel des Torschützenkönigs vor Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, der bei 30 Toren blieb.

Seine Zukunft ließ Aubameyang offen. "Wir werden nach dem Pokalfinale mit dem Verein sprechen" , sagte der Stürmer. Dass sein Vertrag noch bis 2020 gültig ist, scheint eher eine untergeordnete Rolle für ihn zu spielen. Äußerst glücklich war Aubameyang über den Gewinn der Torjägerkanone. Robert Lewandowski sei "der beste Stürmer der Welt" , daher sei es "Wahnsinn, ihn zu schlagen" .

Torlinientechnik entscheidet für Bremen

In einem mitreißenden Spiel leisteten die Bremer lange Zeit erbitterte Gegenwehr und waren nach Treffern von Zlatko Junuzovic (7.), Fin Bartels (46.) und Max Kruse (68.) einem Sieg nahe. Die Borussia erwischte einen Fehlstart. Die vermeintliche und vom Dortmunder Publikum gefeierte Rettungstat von BVB -Torhüter Roman Bürki in höchster Not gegen Junuzovic entpuppte sich im Nachhinein als vergeblich. Mit Hilfe der Torlinientechnik entschied das Gespann um Schiedsrichter Günter Perl nach kurzer Verzögerung auf Tor.

Auf die frühe Führung der Bremer reagierte der BVB mit wütenden Angriffen. Doch die Chancen auf den schnellen Ausgleich wurden zunächst leichtfertig vergeben. Aubameyang (10.) köpfte freistehend neben das Tor, vier Minuten später traf Reus aus kurzer Distanz den Pfosten. Ein Kopfball von Matthias Ginter (25.) nach Ecke von Ousmane Dembélé verfehlte das Werder-Tor nur knapp.

Powerfußball des BVB

Doch dem immensen Druck war die als wenig sattelfest bekannte Bremer Abwehr auf Dauer nicht gewachsen. Nach Zuspiel von Shinji Kagawa war Reus zur Stelle und sorgte mit seinem sechsten Saisontor für das 1:1. Dieser Treffer war der Auftakt zu sehenswerten Minuten. Bis zur Pause bekamen die Zuschauer reichlich Torraumszenen zu sehen. Zunächst war Bürki bei einem Schuss von Junuzovic (33.) zur Stelle, auf der anderen Seite klärte Werder-Keeper Felix Wiedwald gegen Reus (33.) und Kagawa (38.).

Drei Minuten vor der Halbzeit belohnte sich der BVB doch noch für seinen Powerfußball. Mit einem sehenswerten Volleyschuss aus der Drehung erzielte Aubameyang seinen 30. Saisontreffer.

Kruse mit feinem Solo

Doch nur 41 Sekunden nach Wiederanpfiff schlugen die Bremer eiskalt zurück. Einen schulmäßigen Konter, den Max Kruse mit einem feinen Solo und schöner Vorarbeit veredelte, schloss Bartels aus kurzer Distanz erfolgreich ab.

Damit stand die Borussia erneut unter Druck. Angetrieben vom starken Kagawa suchte sie ihr Glück in der Offensive, wurde aber erneut ausgekontert. Kruse brachte Werder mit seinem 15. Saisontreffer erneut in Führung. Gleichwohl gelang den Dortmunder ein neuerliches Comeback. Reus und Aubameyang nutzten Foulelfmeter zum verdienten Sieg.