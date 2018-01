Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:2

Obwohl Aubameyang trotz der anhaltenden Spekulationen über seinen Wechsel zum FC Arsenal in die Startelf zurückkehrte, kam das Team von Trainer Peter Stöger gegen den SC Freiburg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Nils Petersen (20. Minute/68.) war mit zwei Treffern der überragende Akteur beim SCF - sein zweiter Treffer war ein Traum-Heber aus 35 Metern.

"Ein Tor, das ich nicht alle Tage schieße" , übte sich Petersen am Sportschau-Mikro in Bescheidenheit. Jeremy Toljan rettete dem BVB in der Nachspielzeit (90.+3) einen Punkt. "Der hat sehr weh getan der Ausgleichtreffer" , erklärte Freiburgs Manuel Gulde nach dem Abpfiff.

Freiburg nun seit acht Partien ungeschlagen

Im Kampf um den Champions-League-Platz wird es für den BVB nun enger, Freiburg hingegen ist seit acht Spielen ungeschlagen und hat mit dem Abstiegskampf zunächst wohl nichts mehr zu tun.

Stöger analysierte die Partie nüchtern: "Wir haben zu wenig Risiko genommen. Am Ende ist dieser Punkt für uns glücklich. Wir nehmen ihn nach dem Spielverlauf gerne mit, obwohl er uns nicht zufrieden stellt."

Sein Gegenüber Christian Streich haderte überhaupt nicht mit dem späten Ausgleich: "Ich bin total zufrieden. Mir geht es gut. Wir haben das gut gemacht, aber überhaupt nicht in den ersten 15 Minuten. Nils Petersen versucht solche Schüsse auch immer im Training."

BVB nutzt erste Chance zur Führung

Aubameyang stand nach zwei Spielen Denkpause wieder in der Dortmunder Startelf. Die Pfiffe vieler Fans für Aubameyang bei seinen ersten Ballkontakten schienen die Borussia zunächst kaum zu beeinträchtigen. Nach behäbiger Startphase nutzte sie gleich die erste Chance. Kagawa ließ dem Freiburger Torhüter Rafal Gikiewicz mit einem Seitfallzieher aus sechs Metern keine Abwehrchance.

Diesen frühen Rückstand steckten die Freiburger gelassen weg. Ermutigt durch die jüngste Erfolgsbilanz schlugen sie ebenfalls mit ihrer ersten Möglichkeit zurück. Nach Flanke von Janik Haberer traf Petersen aus kurzer Distanz.

Überschaubarer Unterhaltungswert

Der Unterhaltungswert der Partie hielt sich trotz dieser beiden Treffer in Grenzen. Vor allem die behäbige Borussia, die vom einstigen Tempofußball weit entfernt ist, blieb vieles schuldig. Die Gäste mussten auch in der zweiten Halbzeit nicht viel tun, um im Spiel zu bleiben. Kagawa (60.) traf immerhin mal das Außennetz. Es folgte Petersens Kunstschuss, ehe Toljan noch für ein versöhnliches Ende aus Dortmunder Sicht sorgte.