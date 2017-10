Mit dem 2:3 (1:2) gegen RB Leipzig ging eine imposante Serie des BVB von zuvor 41 Heimspielen ohne Niederlage zu Ende. Die beiden Treffer durch Pierre-Emerick Aubameyang (4./64. Foulelfmeter) konnten die Niederlage nicht verhindern. Marcel Sabitzer (10.), Yussuf Poulsen (25.) und Jean-Kévin Augustin (49./Foulelfmeter) trafen am Samstag zum verdienten Leipziger Sieg. In der hektischen 2. Halbzeit wurden der Dortmunder Sokratis (47./Rote Karte) und der Leipziger Stefan Ilsanker (56./Gelb-Rot) des Feldes verwiesen. "Wenn man hier gewinnt, muss man schon einiges richtig gemacht haben. Wir haben unseren Matchplan sehr gut umgesetzt," sagte RB-Coach Ralph Hasenhüttl zufrieden nach dem Spiel.

Temporeiche Anfangsphase

Von Beginn an war es ein Spitzenspiel: Nach vier Minuten lag der BVB mit 1:0 vorn. Aubameyang nutzte einen kapitalen Fehler von Stefan Ilsanker und erzielte mit einem Flachschuss aus 14 Metern ins lange Ecke seinen neunten Saisontreffer. Die Wirkung dieses schnellen Rückstandes hielt sich bei den Gästen jedoch in Grenzen. Im Stil einer Spitzenmannschaft schlug Leipzig eiskalt zurück. Nach einem Freistoß von Kevin Kampl bediente Marcel Halstenberg den freistehenden Sabitzer (11.). Beim Kopfball des Österreichers aus kurzer Distanz kam BVB-Keeper Roman Bürki zu spät.

Das schnelle Umschaltspiel des Gegners stellte die sehr hoch stehende Dortmunder Viererkette im weiteren Spielverlauf vor erhebliche Probleme. Der BVB kam zwar offensiv zu einigen Chancen, musste jedoch in schwachen Defensive immer wieder gefährliche Kontersituationen überstehen. "Es war eine sehr schlechte erste Halbzeit von uns," sprach BVB-Trainer Peter Bosz nach dem Spiel die Unzulänglichkeiten des BVB an. Solche traten auch auch beim 2:1 der Leipziger zu Tage, als sich Bruma gegen den sehr wackeligen Jeremy Toljan durchsetzte und in der Mitte Poulsen fand, der nur noch einschieben musste (25.).