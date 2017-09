Mit einem jederzeit souveränen 6:1 (3:0) gegen Borussia Mönchengladbach baute der BVB am Samstag (23.09.2017) seinen Startrekord auf 16 Punkte und 19:1 Tore aus und führt die Tabelle weiter souverän an. "Wir haben sehr dominant gespielt und uns den Sieg verdient", stellte Maximilian Philipp fest. Das sah auch Gladbach-Trainer Dieter Hecking so: "Wir waren eindeutig der unterlegene Gegner und haben starke Dortmunder Tore mit Fehlern begünstigt."

Auch von fünf Wechseln in der Startformation und einer anfangs gut organisierten Gäste-Defensive ließ sich Dortmund nicht aus dem Rhythmus bringen. Sobald die Schwarz-Gelben das Tempo verschärften, wurde es für Gladbach brenzlig.

Doppelpack und Vorlage von Philipp

Philipp besorgte mit einer Direktabnahme das 1:0 (28.) und zehn Minuten später mit einem weiteren Volleyschuss das 2:0. Kurz vor der Pause legte der Neuzugang des BVB dann klug für Pierre-Emerick Aubameyang zum 3:0 auf (43.). Gladbach hatte zwar ein, zwei gute Konterchancen, fand aber sonst offensiv kaum statt und hatte defensiv immer mehr Probleme.

In Durchgang zwei ließ Dortmund nichts mehr anbrennen. Aubameyang mit seinen Saisontreffern Nummer sieben und acht (49., 63.) sorgte schnell für Klarheit. Auch der erste Gegentreffer des BVB in der neuen Saison nach 516 Minuten zum 5:1 durch Lars Stindel (66.) änderte nichts mehr am elften BVB-Erfolg in den letzten zwölf Heimspielen gegen Mönchengladbach.

Julian Weigl krönte den BVB-Sieg mit einem sehenswerten Schuss aus 22 Metern oben rechts in den Knick zum 6:1 (79.) und seinem ersten Bundesliga-Treffer. "Wir haben zu keiner Phase ins Spiel gefunden. Das war ein harter Abend", meinte Gladbachs Torschütze Stindl.

Dortmund wartet auf Real Madrid

Für Dortmund gilt es unter der Woche, die starke Bundesliga-Form in der Champions League im Hit gegen Real Madrid unter Beweis zu stellen. Danach muss das Team von Peter Bosz am Samstag zum zuletzt starken FC Augsburg.

Borussia Mönchengladbach, das sich nach der zweiten Saison-Niederlage im Mittelfeld einsortiert, empfängt am 7. Spieltag Aufsteiger Hannover 96.