Herthas Trainer Pal Dardai meinte: "Dortmund war besser, aber wir haben unnötige Tore kassiert und hätten ein besseres Ergebnis erzielen können."

Bosz sieht noch Steigerungsbedarf

Sein Kollege Peter Bosz analysierte: "Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, aber in Ballbesitz müssen wir noch besser spielen und den Ball noch schneller verlagern. Die Atmosphäre im Stadion war super. Die Tabellenführung sagt jetzt noch nichts aus, ich hoffe, dass wir das nach 34 Spieltagen auch noch sagen können."

Bosz setzte gegen den Hauptstadtklub auf dieselbe Elf, die zuletzt beim 3:0 in Wolfsburg geglänzt hatte. Auch Rückkehrer Mario Götze spielte nach überstandener Stoffwechselstörung wieder von Beginn an, wurde aber in der 63. Minute durch Shinji Kagawa ersetzt. Für Kapitän Marcel Schmelzer kam ein Einsatz noch zu früh, für ihn verteidigte auf der linken Abwehrseite wie in der Vorwoche Neuzugang Dan-Axel Zagadou. Schmelzer hat nach einem Außenbandriss im Sprunggelenk noch Trainingsrückstand.

Sokratis verletzt ausgewechselt

Nachdem Sokratis kurz vor dem Pausenpfiff angeschlagen ausgewechselt werden musste, kam Ömer Toprak, der im Sommer vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen gekommen war, zu seinem Pflichtspieldebüt im Trikot des BVB. Zudem fehlten Bosz vor 80.860 Zuschauern Marco Reus (Kreuzband-Teilriss), Julian Weigl (Sprunggelenksbruch), Raphael Guerreiro (Fußbruch), Weltmeister Andre Schürrle (Muskelfaserriss), Sebastian Rode (Stressreaktion am Schambein) und Erik Durm (Hüftprobleme), dessen Wechsel zum Aufsteiger VfB Stuttgart wohl geplatzt ist.

Aufseiten der Berliner musste Trainer Pal Dardai unter anderem auf Torhüter Jonathan Klinsmann und U21-Europameister Davie Selke verzichten. Von Beginn an zeigten die Dortmunder das Bosz-typische Gegenpressing, griffen die tief stehenden Berliner früh an und setzten sie so unter Druck.

Fehler wurden bestraft

Jeder Fehlpass und Ballverlust von Dardais Elf wurde vom BVB umgehend bestraft: Mit schnellem Umschaltspiel kamen die Schwarz-Gelben immer wieder gefährlich vor das Tor von Berlin-Keeper Rune Jarstein. Europa-League-Teilnehmer Hertha ergab sich seinem Schicksal zwar nicht kampflos, blieb offensiv aber gänzlich ungefährlich. Neuzugang Mathew Leckie und Vedad Ibisevic kamen zu Möglichkeiten, die BVB-Torwart Roman Bürki aber keine Probleme bereiteten. Die beste Chance für die Berliner hatte Vladimir Darida (70.), als er eine Flanke mit der Hacke links am Tor vorbeischob. Den Verlust des besten Vorlagengebers der Vorsaison, Dembele, verkraftete der BVB auch dank Christian Pulisic problemlos, der seine Sache auf dem rechten Flügel wie schon gegen Wolfsburg sehr gut machte und das 2:0 mehrfach selbst auf dem Fuß hatte (28./52.).

Die Dortmunder können nun am Samstag (09.09.17) nach der Länderspielpause ihren Traumstart in die Liga mit einem Sieg beim SC Freiburg vergolden. Die Hertha setzt einen Tag später gegen Werder Bremen wieder auf ihre Heimstärke, die sie auch beim Liga-Auftakt gegen Stuttgart gezeigt hatte.