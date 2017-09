Maximilian Philipp traf nach nur zwei Minuten zur Führung für den BVB , Sokratis erhöhte quasi mit dem Pausenpfiff (45. +1). Pierre-Emerick Aubameyang machte dann per Handelfmeter sein erstes Tor gegen die Kölner überhaupt (59.) und legte direkt noch eins drauf (60.). Den Schlusspunkt des Schützenfests setzte - mit dem schönsten Tor des Abends - erneut der starke Philipp (69.).

Blitzstart durch Philipp

Das Spiel hatte kaum angefangen, da lagen die Kölner schon in Rückstand. Der extrem agile Andrej Jarmolenko ließ den neu in der Startelf stehenden Jannes Horn auf dem Flügel nicht gut aussehen und flankte scharf und maßgenau auf den Kopf des heranstürmenden Philipp, der aus kurzer Distanz nur einnicken musste. Die Führung spielte den Dortmundern in die Karten, die die Partie sofort nach dem Treffer über viel Ballbesitz kontrollieren konnten und geduldig auf eine Gelegenheit warteten. Die Kölner standen jedoch nun im Verbund sehr diszipliniert, nur selten gab es mal so eine Lücke wie bei Aubameyangs Direktabnahme, die Timo Horn jedoch um den Pfosten lenken konnte (17.).