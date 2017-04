Dortmunder Heimserie hält auch gegen Frankfurt

Dortmund gelang ein Blitzstart. Nationalspieler Marco Reus, der nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel seit dem 4. März pausiert hatte, drückte den Ball nach Hereingabe von Christian Pulisic mit der Hacke über die Linie (3.). Die Gastgeber waren auch in der Folge spielbestimmend, zeigten sich aber anfällig für Konter.

Fabian vergab die erste Möglichkeit der Eintracht aus sieben Metern kläglich (9.), dann parierte BVB-Schlussmann Roman Bürki gegen Mijat Gacinovic mit einem tollen Reflex (22.). Beim sehenswerten Distanzschuss von Marco Fabian (29.) war der Schweizer Nationaltorhüter dann aber machtlos. Dortmund zeigte sich nach dem Ausgleich aber nur kurz geschockt. Sokratis hämmerte den Ball aus rund 25 Metern genau in den Winkel - ein Traumtor (34.).

Aubameyang setzt den Schlusspunkt

Das Comeback von Reus war nach den ersten 45 Minuten beendet. Für den Offensivspieler brachte Trainer Thomas Tuchel zu Beginn des zweiten Durchgangs Ousmane Dembélé. Der Franzose hätte auch fast den dritten Dortmunder Treffer vorbereitet, doch Torjäger Aubameyang brachte die Flanke Dembélés aus kurzer Distanz nicht im Frankfurter Tor unter (57.).

Die Eintracht mühte sich in der Folge zwar um den Ausgleich. Der Mannschaft von Trainer Niko Kovac mangelte es aber an Durchschlagskraft. Ein weiterer Schuss von Fabian verfehlte sein Ziel zudem knapp (69.). Das Spiel der Gastgeber war im zweiten Durchgang oft zu unpräzise, erst einen Konter in der Schlussphase nutzte Aubameyang nach Vorlage von Dembélé zu seinem 26. Saisontor (86.).

Dortmunder Heimserie hält

"Es war eine außerordentliche Charakterleistung meiner Mannschaft" , sagte Tuchel nach dem Spiel. "Dafür gebührt ihr größter Respekt." Dortmund blieb damit auch im 35. Bundesliga-Heimspiel in Serie ungeschlagen. Nach dem Rückspiel in Monaco tritt der BVB im Topspiel des 30. Spieltags am kommenden Samstag bei Borussia Mönchengladbach an.

Für die Eintracht war die Niederlage das zehnte Spiel in Folge ohne Sieg. "Bei uns waren die Chancen da, die Tore leider nicht. Daher ist Dortmund der verdiente Sieger" , sagte Kovac. Die Hessen empfangen am kommenden Spieltag den FC Augsburg.

sid/dpa/red | Stand: 15.04.2017, 18:36