Hertha BSC - VfB Stuttgart 2:0

Der Europa-League-Teilnehmer tat sich gegen den Zweitligameister in der ersten Halbzeit schwer, Leckies Treffer 30 Sekunden nach dem Wiederanpfiff brachte Hertha aber auf die Siegerstraße. In der 62. Minute legte der für drei Millionen Euro vom FC Ingolstadt gewechselte Flügelspieler mit seinem zweiten Treffer nach.

Angst vor einem Fehlstart prägt die Anfangsphase

Von Beginn an war beiden Mannschaften die fehlende Spielpraxis und die Angst vor einem Fehlstart deutlich anzumerken, und so verstrich die erste Halbzeit ohne echte Torchance.

Stuttgarts Trainer Hannes Wolf ließ bei seiner Bundesliga-Premiere die bundesligaerfahrenen Neuzugänge Holger Badstuber und Dennis Aogo zunächst auf der Bank. Dafür vertraute er in Ailton als Linksverteidiger und Orel Mangala im defensiven Mittelfeld jungen Profis.

Stuttgarter Defensive schläft vor dem Führungstor

Die Unerfahrenheit gegenüber den Berlinern war jedoch lange Zeit kaum spürbar - bis zum Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit. Bei einem Einwurf schlief die Stuttgarter Defensive, Hertha-Kapitän Ibisevic verlängerte per Kopf in den Lauf von Leckie, der den Ball mit links ins Tor schoss. Der VfB war keineswegs geschockt vom Rückstand. Stürmer Simon Terodde (53. Minute) und Flügelflitzer Josip Brekalo (57.) hatten den Ausgleich auf den Fuß. Die Berliner taten in dieser Phase des Spiels zu wenig in der Offensive, doch erneut war es der Australier Leckie, der die Hausherren mit einem Tor nach einem Eckball aus ihrer Lethargie riss.

Stuttgart trifft nur den Pfosten

Die Stuttgarter gaben nicht auf und kamen in der 74. Minute zu einem Pfostentreffer durch Takuma Asano. In der 87. Minute hatten die Gäste noch eine gute Gelegenheit bei einem Freistoß von Anastasios Donis. Der Video-Schiedsrichter hatte zuvor darauf hingewiesen, dass das Foul von Sebastian Langkamp an Josip Brekalo außerhalb des Strafraums stattgefunden hatte und deshalb den Schwaben einen Strafstoß verweigert.

Am nächsten Samstag erwartet die Berliner eine wohl ungleich schwerere Aufgabe, wenn sie zu Borussia Dortmund reisen. Die Stuttgarter empfangen am selben Tag mit Mainz 05 einen weiteren Verlierer des ersten Spieltages.