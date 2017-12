Im letzten Heimspiel des Jahres besiegten die Berliner Aufsteiger Hannover 96 mit 3:1 (2:0) und bauten das Polster auf die Abstiegszone auf ein komfortables Maß aus. Kalou war mit zwei Toren (18./45.) maßgeblich am ersten Berliner Bundesliga-Heimsieg seit über sechs Wochen beteiligt, zudem war Jordan Torunarigha (83.) erfolgreich. Ihlas Bebou (65.) traf für die Gäste.

Hannover, das weiter auf den 300. Bundesligasieg der Klubgeschichte warten muss, wurde die chronische Schwäche in der Fremde einmal mehr zum Verhängnis. In Berlin kassierte das Team von Trainer André Breitenreiter wettbewerbsübergreifend die fünfte Auswärtsniederlage nacheinander. Mit 22 Punkten liegen die Niedersachsen dennoch einen Punkt vor Hertha im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Hertha kämpferisch und spielerisch überzeugender

Bei nasskaltem Wetter im Berliner Olympiastadion suchten beide Teams den Weg in die Offensive. Hannover brachte die Berliner mit frühem Pressing mehrfach in Bedrängnis und hätte durch Bebou (2.) kurz nach dem Anpfiff in Führung gehen können.

Auf der Gegenseite machten sich die vielen Wechsel positiv bemerkbar, Hertha agierte kämpferisch engagierter und spielerisch überzeugender als zuletzt. Besonders der sehr agile Mitchell Weiser, der zwei Chancen vergab (5./6.), stellte 96 auf dem rechten Flügel immer wieder vor Probleme.