Bayerns Franck Ribery jubelt mit Robert Lewandowski (verdeckt) über dessen Treffer.

Co-Trainer Peter Hermann vertrat den an Grippe erkrankten Chefcoach am Samstagabend (10.02.18) in der Bundesliga beim unterhaltsamen 2:1 (2:1) im Topspiel gegen einen mutig aufspielenden FC Schalke 04.

Die Angreifer Robert Lewandowski (6. Minute) und Thomas Müller (36.) erzielten die Tore für die effektiveren Bayern, die weiterhin einen riesigen Vorsprung von 18 Punkten auf Platz zwei haben. Franco di Santo konnte für die nie aufsteckenden Schalker zum 1:1 ausgleichen (29.).

"Es war ein Spiel mit hohem Tempo" , sagte Müller bei Sky. "Wir wollten es zeigen gegen eine Mannschaft, die auch Ambitionen hat und weit oben ist". Leon Goretzka war über das Ergebnis enttäuscht: "Ich wollte unbedingt gewinnen mit Schalke. Es sah lange gut aus. Dass wir es nicht geschafft haben, uns zu belohnen, das tut weh."

Lewandowski egalisiert Bundesliga-Rekord

Lewandowski traf auch im elften Heimspiel der Saison und egalisierte mit seinem 19. Saisontreffer den Bundesliga-Rekord von Heynckes. Der aktuelle Bayern-Trainer hatte vor Lewandowski als bislang einziger Profi in den ersten elf Heimspielen einer Saison (1972/73) für Borussia Mönchengladbach getroffen. Bei dem frühen 1:0 vollendete der Pole einen feinen Bayern-Angriff über den linken Flügel. Müller prüfte Schalke-Torwart Ralf Fährmann mit einem harten Distanzschuss, Mittelstürmer Lewandowski staubte erfolgreich ab. "Ich bin keine Maschine, ich hätte es lieber anders verteidigt" , sagte der S04-Schlussmann über seine unglückliche Figur im Spiel.

Tedesco stellt drei Stürmer auf

Schalke-Coach Domenico Tedesco hatte ein "mutiges" Auftreten seiner Elf gefordert. Entsprechend stellte er mit drei Spitzen auf. Breel Embolo hatte gleich die erste Chance, scheiterte aber am Münchner Schlussmann Sven Ulreich (2.). Schalke beschäftigte die Bayern, die defensiv nicht stabil wirkten. Nach einem dynamischen Sololauf von Goretzka fiel das 1:1 - di Santo traf nach Flanke von Embolo.