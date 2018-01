So dicht dran an einer Überraschung war Werder Bremen beim FC Bayern lange nicht mehr, trotz der 2:4 (1:1)-Niederlage. Jerôme Gondorf (25.) erzielte das erste Werder-Tor in der Münchner Arena seit April 2014. Thomas Müller (41.) besorgte den Ausgleich. Robert Lewandowski (63. und 76.) erzielte seine Saisontreffer 16 und 17, ehe Müller (84.) mit seinem 100. Bundesligator alles klar machte. Niklas Süle (74.) war noch ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:2 unterlaufen.

Mit dem 15. Ligasieg in Folge gegen Werder baute der FCB eine Rekordserie aus. Bremen kassierte die 600. Niederlage seiner Liga-Geschichte.