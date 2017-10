FC Bayern München - SC Freiburg 5:0

Die Münchner konnten nach drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder jubeln, allerdings versprühte der deutsche Rekordmeister auch unter Heynckes nur phasenweise Glanz. Ein Eigentor von Freiburgs Kapitän Julian Schuster (8. Minute) und der erste Saisontreffer von Kingsley Coman (42.) sorgten in Hälfte eins für eine beruhigende Führung. Thiago (63.), Robert Lewandowski (75.), der zum neunten Mal traf, und Joshua Kimmich (90.+3) erledigten den Rest.

Martínez muss verletzt raus

Die Bayern verloren jedoch den Defensivspezialisten Javi Martínez, der nach einem Zusammenprall mit Florian Niederlechner mit einer Verletzung an der rechten Schulter ausgewechselt werden musste (67.).

Heynckes wurde vor seinem 1.012. Bundesliga-Spiel von 75.000 Fans in der ausverkauften Allianz Arena schon bei der Verlesung der Mannschaftsaufstellungen frenetisch gefeiert. Es gab "Jupp"-Sprechchöre und vereinzelte Plakate zu Ehren des Mannes, der die Münchner 2013 zum einzigen Triple der Klubgeschichte geführt hatte - und danach eigentlich in Rente gegangen war.

Fünf Spieler aus letzter Heynckes-Elf auf dem Platz

1.596 Tage nach seinem Abschied beim DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (3:2) bot Heynckes noch fünf Spieler der damaligen Startelf auf und ließ im gewohnten 4-2-3-1-System spielen. Martinez gab dort wie erwartet den Sechser vor der Abwehr, der sich beim Aufbau oft zwischen die Innenverteidiger Jérôme Boateng und Mats Hummels fallen ließ.

Die Bayern dominierten das Geschehen. Aber es wurde auch deutlich, dass Heynckes Zeit benötigen wird. Nicht alles gelang auf Knopfdruck. Nach Fehlpass von Joshua Kimmich musste Sven Ulreich mit einer klasse Fußabwehr das 0:1 von Ryan Kent verhindern (6.). Und nach einem weiteren Fehlpass von Thomas Müller verpasste Mike Frantz nach Flanke von Christian Günter bei seinem Kopfball das 1:1 ebenfalls nur haarscharf (35.).

Bayern diktiert das Geschehen

Ansonsten diktierte der Rekordmeister das Geschehen. Manchmal misslang der finale Pass, trotzdem reichte es zu Toren. Freiburgs Abwehrchef Schuster lenkte eine Hereingabe von David Alaba ins eigene Gehäuse. Und Coman war in seinem 50. Bundesligaspiel mit dem Kopf erfolgreich. Der gute SC-Torwart Alexander Schwolow hatte einen Schuss von Arjen Robben nur genau auf den Franzosen abwehren können.

Auch mit dem Videobeweis machte Heynckes gleich Bekanntschaft. Schiedsrichter Frank Willenborg nahm eine Elfmeterentscheidung für den FC Bayern nach Ansicht der TV-Bilder zurück. Caglar Söyüncü war im Freiburger Strafraum der Ball unabsichtlich an die Hand geflogen.

Thiago macht alles klar

Kurz nach dieser Szene entschied Bayerns Spiellenker Thiago mit einem platzierten Flachschuss aus 20 Metern die Partie. Lewandowski legte sein neuntes Saisontor nach. Zuvor hatte Müller SC-Verteidiger Söyüncü den Ball abgejagt. Kimmich sorgte in der Nachspielzeit mit der Hacke für eine Zugabe. Für die insgesamt klar unterlegenen Freiburger war es die 16. Niederlage in nun 18 sieglosen Spielen in München.

Was der Sieg wert ist, dürfte die Champions-League-Partie der Bayern am kommenden Mittwoch gegen Celtic Glasgow zeigen. In der Liga erwartet die Münchner am kommenden Samstag eine Auswärtsaufgabe beim Hamburger SV. Die Freiburger empfangen einen Tag später Hertha BSC.