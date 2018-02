Bayern München hat sich einen unerwarteten Ausrutscher geleistet. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes ließ zu viele Großchancen aus und musste sich gegen Hertha BSC mit einem mageren 0:0 begnügen. Das dritte Hertha-Remis gegen Bayern in Folge kam aber nur zustande, weil die Münchner vor dem Tor des herausragenden Berliner Keepers Rune Jarstein reihenweise Chancen versiebten.

"Das war das einzige Mittel, um hier einen Punkt mitzunehmen. Die Mannschaft hat defensiv das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben" , sagte Hertha-Trainer Pal Dardai.

Auch Robert Lewandowski vergab in seinem 250. Bundesligaspiel mehrfach und traf erstmals nicht nach zuvor elf Heimspielen mit mindestens einem Tor. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Was fehlte, waren nur die Treffer, denn Chancen gab es von Beginn an genügend. Ob Lewandowski (5., 18., 29., 45.), Thiago (13.), Javi Martinez (14.) oder Franck Ribery (36.), der FC Bayern hätte schon vor der Pause deutlich führen können.

Viel Bayern-Druck, kein Ertrag

Die Münchner ließen die letzte Präzision und Konsequenz vermissen. Die Hertha, aus einer sehr defensiven Grundordnung agierend, war allerdings bei ihren seltenen Vorstößen durchaus gefährlich. Niklas Stark (8.) und Vladimir Darida (18.) sorgten zumindest für ein Raunen in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Münchner Arena.

Auch der Seitenwechsel änderte nichts an den Kräfteverhältnissen. Hertha erwehrte sich weiterhin tapfer dem Ansturm der Bayern, kam aber kaum zum Durchatmen. Schlussmann Jarstein blieb nahezu dauerhaft unter Druck wie bei David Alabas Freistoß (50.), den der Norweger glänzend parierte.