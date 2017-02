Nach dem zuletzt glücklich erspielten 1:1 bei Hertha BSC fertigte der deutsche Rekordmeister am Samstag (25.02.2017) den zuletzt formstarken und vier Mal ungeschlagenen Hamburger SV mit 8:0 (3:0) ab.

Arturo Vidal eröffnete auf Vorlage des starken Thomas Müller den Torreigen (17.). Robert Lewandowski per Elfmeter (24.) und dann mit einem Schuss aus der Drehung (42.) stellte schon vor der Pause auf 3:0. An beiden Treffern war auch Müller beteiligt, der den Elfmeter rausholte und vor dem 3:0 den Ball zu einer Chance für Costa auflegte.

In Halbzeit zwei verloren die Münchener nichts von ihrem Schwung und fügten den Gästen mit weiteren Treffern von Lewandowski (54.), der nun 19 Treffer auf dem Konto hat, sowie David Alaba (56.), zwei Mal der eingewechselte Kingsley Coman (65., 69.) und Arjen Robben (87.) eine schmerzhafte Niederlage zu. Damit hat der HSV die letzten sieben Liga-Gastspiele in München bei 3:45 Toren allesamt schmerzhaft verloren.

München souverän vorn

An der Tabellenspitze bleibt der FC Bayern mit fünf Zählern Vorsprung auf RB Leipzig. Hamburg rutschte nach dem Werder-Sieg in Wolfsburg wieder auf einen Relegationsplatz zurück und könnte am Sonntag sogar noch von Ingolstadt überholt werden.

Für die Münchener geht es unter der Woche mit dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Schalke 04 weiter und am Wochenende in der Bundesliga beim 1. FC Köln. Der HSV spielt ebenfalls am Mittwoch im Pokal gegen Mönchengladbach und setzt dann den Abstiegskampf in der Liga gegen Hertha BSC fort.