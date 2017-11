Vidal ganz stark

Besonders auffällig war Vidal, der stets den Ball forderte und nach Kritik von Heynckes unbändigen Willen zeigte. Klasse seine Vorarbeit zum ersten Treffer von Lewandowski: Zunächst eroberte der Chilene gegen Caiuby den Ball im Mittelfeld, dann spielte er ihn dem Polen zentimetergenau in den freien Raum. Auch bei Nummer 13 konnte Lewandowski nicht viel falsch machen - er musste lediglich den linken Fuß in eine präzise Flanke von Joshua Kimmich halten.

Vidal köpfte gleich danach noch an die Latte (51.), dann war die Luft weitgehend raus, zumal die Augsburger in erster Linie nur noch um Schadensbegrenzung bemüht waren.

Klassiker in Mönchengladbach

Nach der Champions-League-Partie beim RSC Anderlecht geht es für die Münchner in der Liga am kommenden Samstag (25.11.2017) bei Borussia Mönchengladbach weiter. Der FCA empfängt am selben Tag den VfL Wolfsburg.