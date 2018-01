Gegen das aufmüpfige 1899 Hoffenheim von Trainer Julian Nagelsmann benötigte der FC Bayern beim 5:2 (2:2) nach einem zwischenzeitlichen 0:2 allerdings einen Kraftakt zum Sieg. Erst mit den Toren von Robert Lewandowski (21.) und Jérôme Boateng (25.) fand die Mannschaft ins Spiel. Zuvor hatten Mark Uth (3.) im Nachschuss nach einem verschossenen Fouelfmeter von Serge Gnabry und Gnabry (12.) selbst die Kraichgauer mit 2:0 in Führung gebracht.

Kingsley Coman (63.) sorgte dann endgültig für die Wende und Arturo Vidal (66.) legte noch nach. In der 90. Minute stellte dann der ehemalige Hoffenheimer Sandro Wagner den Endstand her.

Video starten, abbrechen mit Escape Heynckes über Gnabry: "Sicher noch Spielraum nach oben" | Sportschau | 27.01.2018 | 00:43 Min. | Verfügbar bis 27.01.2019 | Das Erste

"Es war ein großartiges Spiel für die Zuschauer. Wir sind nicht so reingekommen, wie wir es gewohnt sind. Insgesamt bin ich zufrieden, obwohl ich am liebsten zu Null spiele", sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes. "Wir hatten in den letzten zwei Spielen Phasen gehabt, da waren wir nicht zu hundert Prozent auf dem Platz, zuhause haben wir die Kraft das umzubiegen. Aber generell muss das besser werden" , übte Bayern-Verteidger Niklas Süle Kritik an der schwachen Anfangsphase seiner Mannschaft am Sportschau-Mikrofon.

"Wir haben das ganz ordentlich gemacht in der ersten Halbzeit, dann wurde der Druck der Bayern aber zu groß. Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn er vielleicht zu hoch war" , sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann in der Sportschau.

Gnabry quirlig und gefährlich

Hoffenheim erwischte zunächst die Bayern mit einer mutigen und schnörkellosen Spielweise auf dem falschen Fuß. Die Nagelsmann-Elf verengte geschickt die Räume und fand vor allem über den quirligen Gnabry immer wieder Platz für schnelle Gegenstöße.