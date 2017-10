Verhaegh rettet auf der Linie

Nach einem Sommerfußball-Start bei sommerlichen Temperaturen um 22 Grad übernahm Bayer das Kommando und hatte in der 20. Minute die große Chance zur Führung. Paul Verhaegh rettete nach einem Schuss von Lars Bender für seinen geschlagenen Torwart Koen Casteels knapp vor der Linie. Anschließend schnürte Bayer den Gegner im eigenen Strafraum ein und erspielte sich Möglichkeit um Möglichkeit. Sven Bender, Alario und insbesondere Leon Bailey ließen die Wolfsburger Defensive schwimmen. Lars Benders Führungstreffer hatte förmlich in der Luft gelegen.

Spiel aus der Hand gegeben

Der Torschütze vergab in der 36. Minute eine weitere Großchance. Wolfsburg fand gar nicht mehr statt und hätte höher zurückliegen können, ja müssen. In der 41. Minute hatten aber zunächst Josuha Guilavogui und Yunus Malli gute Chancen, ehe Liverpool-Leihgabe Origi per Kopf sein zweiter Ligatreffer gelang. Von einer Minute zur anderen hatte die Werkself Spiel und Initiative unerklärlicherweise aus der Hand gegeben.

Fast noch der "lucky punch"

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste zunächst etwas mutiger, bis Bayer wieder die Spielkontrolle übernahm. Julian Brandt oder auch Alario verfingen sich jedoch einige Male im Abwehrnetz der Wolfsburger. Der VfL lauerte derweil auf Konter. Nach einer guten Stunde unterstrich Alario mit seinem zweiten Saisontreffer seine Klasse, ehe Blaszczykowski den Gastgebern den Sieg entriss. Dem eingewechselten Victor Osimhen wäre in der 87. Minute nach einem Konter fast noch der "lucky punch" für den VfL geglückt - hauchdünn strich sein Flachschuss aus 15 Metern am rechten Pfosten vorbei.

Für beide Mannschaften und ihre Ansprüche war der Punkt letztlich zu wenig. Bayer reist nun am kommenden Samstag (21.10.2017) zum kniffligen Derby bei Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg steht auch vor einer schwierigen Aufgabe tags darauf im Spätspiel gegen 1899 Hoffenheim.