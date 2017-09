Löchrige Abwehr, miese Chancenverwertung, Diskussionen über die Mentalität der Mannschaft: Bayer Leverkusens Bürde vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg war schon hoch. Doch die Elf von Trainer Heiko Herrlich gab die richtige Antwort und feierte gegen die harmlosen Gäste einen überzeugenden 4:0 (3:0)-Sieg. Die Tore erzielten Kevin Volland (21./34.), Charles Aranguiz (29.) und Julian Brandt (86.).

Streich: "Wir waren absolut chancenlos"

Für Bayers Sportmanager Jonas Boldt, der erstmals mit Herrlich auf der Bank saß, war eine konzentrierte Mannschaftsleistung der Schlüssel zum Erfolg: "Wir haben unter der Woche gut gearbeitet und wollten wieder eine Heimmacht werden. Die Mannschaft war von Anfang an da, ist aggressiv reingegangen und hat die Vorgaben des Trainers umgesetzt." Herrlich selbst sagte: "Leistung und Ergebnis passen heute perfekt zusammen." Sein Kollege Christian Streich resümierte: "Wir waren absolut chancenlos."

Freiburg haushoch unterlegen

Der immer noch sieglose Sportclub konnte nur in der Anfangsphase einigermaßen mithalten und drohte phasenweise nach allen Regeln der Fußballkunst auseinandergenommen zu werden. Denn unter dem Strich waren die Breisgauer in Leverkusens 1.300. Bundesligaspiel mit dem 0:4 noch gut bedient. Die Werkself agierte vor allem im ersten Durchgang sehr effektiv. Ihr neuer Trainer Herrlich hatte gegenüber dem 1:3 gegen den 1. FSV Mainz 05 drei Veränderungen in der Startformation vorgenommen.

Retsos feiert gelungenes Debüt

Seine Bundesliga-Premiere feierte dabei der für 17,5 Millionen Euro verpflichtete Grieche Panagiotis Retsos (19), der neben Sven Bender in der Innenverteidigung spielte und einen guten Einstand gab. Zwillingsbruder und Kapitän Lars Bender agierte als Rechtsverteidiger und brachte viel Schwung von der Außenbahn. Auch der ebenfalls neu ins Team gekommene Kai Havertz zeigte als zentraler offensiver Mittelfeldspieler viel Spielfreude und leitete mit einem Volleyschuss (17.), der knapp das SC-Tor verfehlte, die Drangphase der Hausherren ein.

Schon vor der Pause alles klar

Die Freiburger wirkten angesichts des Wirbels, den die Leverkusener veranstalteten, phasenweise wie Statisten. Offensiv fanden sie gar nicht statt. Nach Vollands Führungstor spielte sich die Werkself regelrecht in einen Rausch. Nach einer Brandt-Ecke jagte Aranguiz (29.) den Ball vom rechten Strafraumeck mit Wucht ins lange Eck. SC-Schlussmann Alexander Schwolow verhinderte gegen Havertz (32.) das nächste Gegentor, war allerdings machtlos, als Lars Bender von rechts mustergültig Volland bediente, der den Ball zum 3:0 über die Linie schob. Schwolow zeichnete sich auch gegen Dominik Kohr aus, der aus spitzen Winkel das 4:0 verpasste (37.).

Videobeweis verhindert Dreierpack von Volland

Erst als die Leverkusener nach der Pause einen Gang zurückschalteten, kam Freiburg etwas besser ins Spiel. Die beste Chance hatte Marco Terrazzino gleich nach Wiederbeginn auf dem Fuß, doch völlig freistehend vergab er kläglich und setzte den Ball neben das Tor. Karim Bellarabi (66./68.) ließ zwei weitere Chancen für Bayer aus. Ein Treffer von Volland (70.), der zuvor ein Foul an Caglar Söyüncü begangen hatte, wurde nach Videobeweis nicht gegeben. Das schmerzte im Bayer-Lager allerdings niemanden.

Die Werkself muss nun am kommenden Mittwoch (20.09.2017) zum Auswärtsspiel bei der Hertha nach Berlin reisen. Der immer noch sieglose Sportclub empfängt zeitgleich daheim den bislang so starken Aufsteiger Hannover 96.