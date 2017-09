Hickhack um Alario beendet

Dass Alario, für den erst am Donnerstag nach einer wochenlangen Hängepartie die Freigabe kam, direkt in der Startelf steht, war für Leverkusens Trainer Heiko Herrlich schnell klar. "Er hat im Training schon angedeutet, was er kann, er ist ein spielstarker Stürmer. Aber wir müssen ihm die Chance geben, erstmal hier anzukommen."

Der Weltverband FIFA hatte unter der Woche das von Bayer beantragte Eilverfahren zugunsten der Leverkusener entschieden. Demnach sei die Verweigerung der Spielberechtigung für den 24 Jahre alten Stürmer durch dessen früheren Club River Plate Buenos Aires und den argentinischen Verband AFA nicht rechtens gewesen.

Bailey glänzt als Vorbereiter

Die Gastgeber waren wie erwartet dominant, agierten aber in der Anfangsphase viel zu sehr mit hohen Bällen, die vor allem der Ex-Leverkusener Kyrgiakos Papadopoulos meist aus der Gefahrenzone köpfte. Die erste Großchance hatte dann plötzlich der HSV, als Bernd Leno einen Schuss von Sejad Salihovic aus 30 Metern über die Latte lenkte (16.).

Doch dann schlug Bayer eiskalt zu: Erst nutzte Volland eine Vorlage des Jamaikaners Leon Bailey, der erstmals in einem Heimspiel in der Startelf stand. Volland hatte beim Torschuss im Strafraum erstaunlich viel Platz und traf mit links in die rechte Ecke. Kurz darauf schlug Bailey, ebenfalls kaum bedrängt, einen schönen Querpass in den Rücken von HSV-Verteidiger Mergim Mavraj. Zugang Alario grätschte die Vorlage in Mittelstürmermanier ins Tor. Kurz darauf hätte Admir Mehmedi sogar auf 3:0 stellen können, schlug den Ball aber aus kurzer Distanz weit übers Tor (36.).

Brandt leitet Entscheidung ein

Der HSV erholte sich vom Doppelschlag lange nicht. Zur Pause brachte Gisdol in Vorjahres-Retter Luca Waldschmidt und Bakery Jatta frische Spieler für die Offensive und stellte von 4-3-3 auf 4-2-3-1 um. Das zeigte zumindest etwas Wirkung. Der HSV war nun besser im Spiel, ohne wirklich gefährlich zu werden. Statt dem HSV traf erneut Leverkusen: Der eingewechselte Julian Brandt dribbelte sich frei, spielte perfekt steil auf Alario, dessen Querpass Volland nur noch einzuschieben brauchte.

Für Leverkusen geht es bereits am Freitag weiter: Bayer eröffnet den siebten Spieltag um 20.30 Uhr beim FC Schalke 04. Der Hamburger SV tritt am Samstag um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach an.